Ha ez megtörténik, akkor jöhet a nagy összeomlás a tőzsdéken

Alig néhány óráig tartott az öröm a tőzsdéken az Nvidia gyorsjelentése után, máris jött a fordulat. Komoly lejtmenetet látunk a hétvégéhez közeledve a piacokon. A miértek mellett azt is megnéztük, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy tényleg jöjjön a sokak által vizionált nagy összeomlás.

Az Nvidia gyorsjelentésétől volt hangos a héten minden a tőzsdéken. A világ legnagyobb tőzsdei cége ezúttal is elképesztő számokat produkált, Jensen Huang vezérigazgató pedig az AI-lufit egyre hangosabban vizionálók számára is elég határozott üzenetet küldött, ami kezdetben úgy tűnt, hogy képes lesz megnyugtatni a piacokat és új lendületet adni,

de nem így lett.

A nagy örömködés alig néhány óráig tartott, a nap végére pedig csúnya mínuszok rajzolódtak ki. A főként tech-cégeket tömörítő Nasdaq 100 nagy kilengést produkált: több mint 2 százalékos emelkedést adott vissza villámgyorsan a piac: