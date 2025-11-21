Ha ez megtörténik, akkor jöhet a nagy összeomlás a tőzsdéken

Az Nvidia gyorsjelentésétől volt hangos a héten minden a tőzsdéken. A világ legnagyobb tőzsdei cége ezúttal is elképesztő számokat produkált, Jensen Huang vezérigazgató pedig az AI-lufit egyre hangosabban vizionálók számára is elég határozott üzenetet küldött, ami kezdetben úgy tűnt, hogy képes lesz megnyugtatni a piacokat és új lendületet adni,
de nem így lett.
A nagy örömködés alig néhány óráig tartott, a nap végére pedig csúnya mínuszok rajzolódtak ki. A főként tech-cégeket tömörítő Nasdaq 100 nagy kilengést produkált: több mint 2 százalékos emelkedést adott vissza villámgyorsan a piac:
