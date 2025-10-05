Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: tisztáztak néhány részletet

A fix 3 százalékos kamatozású hitellehetőséget Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke egy közös sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A kkv-k számára hétfőtől elérhető új finanszírozási csomagban minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás áll rendelkezésre vállalkozásonként.
A likviditási típusú hiteleknél az eddig is működő konstrukciók,
- a Széchenyi Kártya MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitelek,
- valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+
kamata csökkent 3 százalékra,
mindháromnál 1 millió és 250 millió forint közötti hitel vehető fel a jövőben.
A beruházási típusú finanszírozásoknál a Széchenyi Mikrohitel MAX+ maximális hitelösszege a korábbi 140 millió forintról 150 millió forintra emelkedik.
A feltételek is kedvezőbbé váltak nemrég, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy akár 20 százalékos emelt összegű utolsó tőketörlesztő részletet igényeljenek. Emellett rugalmasabbá válnak a hitelcélok, például szélesedik a bérelt ingatlanon történő beruházások megvalósításának lehetősége, tovább támogatva a kkv-k fejlődését.
A Széchenyi Beruházási Hitel Max+, a Széchenyi Lízingkonstrukció MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási MAX+ terméknél maradt az 1 millió és 500 millió forint közötti igényelhető hitelösszeg.
Mind a négy beruházási hitelnél eddig is 3 százalékos volt a kamat.
A Széchenyi Kártya Program keretében az egyes vállalkozások által igényelhető hitel maximális összege a vállalkozás jellemzői, például pénzügyi mutatói és a banki hitelbírálat függvényében változhat, így gyengébb indikátorok esetén nem kaphatják meg a hiteltípusban elérthető maximális összeget. Ez a rugalmas megközelítés biztosítja, hogy minden kkv a saját kockázati profiljának megfelelő, fenntartható finanszírozáshoz jusson hozzá, miközben a program továbbra is prioritásként kezeli a versenyképes növekedést és likviditási támogatást - hangsúlyozza az MKIk közleménye.
A kormányzat a kamattámogatás növelésével biztosítja, hogy a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program szabad felhasználású hiteltípusaihoz is a beruházási konstrukciókkal megegyező, kedvezményes 3 százalékos nettó kamatszint mellett férjenek hozzá finanszírozási forrásokhoz.
