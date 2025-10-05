  • Megjelenítés
Otthon Start: jó hírt kaptak az átalányadózók és az őstermelők
Bank

Otthon Start: jó hírt kaptak az átalányadózók és az őstermelők

Portfolio
Könnyebbé válhat az Otthon Start hitel felvétele az átalányadózók egy része és az őstermelők számára egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint. A bankoknak kedvezőbb jövedelemszámítási módszert kell alkalmazniuk, hasonlóan a már érvényben lévő Babaváró, CSOK Plusz, Falusi CSOK és támogatott otthonfelújítási hitelekhez - számolt be a Bankmonitor.
Otthonteremtés 2025-2026-ban
Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!
Információ és jelentkezés

A vállalkozók számára gyakran nehézséget jelent a lakossági hitelek igénylése a jövedelem igazolásával és kiszámításával kapcsolatos problémák miatt. Ez különösen hátrányos lehet támogatott hitelek esetében, ahol a vállalkozói státusz akadályt jelenthet a jogosultság megszerzésében.

A kormányzat korábban már több támogatott hiteltermék esetében kedvezőbb feltételeket biztosított az átalányadózóknak és őstermelőknek.

Most egy új jogszabálytervezet szerint ez a könnyítés az Otthon Start hitelre is kiterjedhet.

Az átalányadózó vállalkozók sajátos helyzetben vannak, mivel esetükben a költségeket nem tételes számlákkal kell alátámasztani, hanem a bevételek arányában, fix költséghányad alapján határozzák meg. Ez adózási szempontból előnyös lehet, de hitelfelvételnél hátrányos, mivel az alacsonyabb elszámolható jövedelem kisebb felvehető hitelösszeget eredményez.

A támogatott hiteleknél bevezetett könnyítés lényege, hogy a bankok az átalányadózók jövedelmét

az eredeti költséghányadtól függetlenül, egységesen 50 százalékos költséghányaddal számolják ki.

Ez jelentősen növelheti a figyelembe vehető jövedelmet és ezáltal a felvehető hitelösszeget is. Egy évi 10 millió forintos bevétellel rendelkező, 80 százalékos költséghányaddal kalkuláló átalányadózó vállalkozás esetében például az általános szabályok szerint a havi igazolható nettó jövedelem mindössze 150-167 ezer forint körül alakulna. A kedvezményes számítási módszerrel azonban ez az összeg 400-416 ezer forintra emelkedhet, ami lényegesen nagyobb hitelösszeg felvételét teszi lehetővé.

A tervezett változtatásról szóló társadalmi egyeztetés október 11-én zárul.

Kapcsolódó cikkünk

Változik a CSOK, a babaváró: nagy meglepetést is tartogatott a kormány könnyítése

Megjelent a CSOK és a babaváró módosítása, amit beharangozott a kormány

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
forint érme bankjegy
Bank
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: tisztáztak néhány részletet
Pénzcentrum
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility