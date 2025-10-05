Otthon Start: jó hírt kaptak az átalányadózók és az őstermelők

A vállalkozók számára gyakran nehézséget jelent a lakossági hitelek igénylése a jövedelem igazolásával és kiszámításával kapcsolatos problémák miatt. Ez különösen hátrányos lehet támogatott hitelek esetében, ahol a vállalkozói státusz akadályt jelenthet a jogosultság megszerzésében.
A kormányzat korábban már több támogatott hiteltermék esetében kedvezőbb feltételeket biztosított az átalányadózóknak és őstermelőknek.
Most egy új jogszabálytervezet szerint ez a könnyítés az Otthon Start hitelre is kiterjedhet.
Az átalányadózó vállalkozók sajátos helyzetben vannak, mivel esetükben a költségeket nem tételes számlákkal kell alátámasztani, hanem a bevételek arányában, fix költséghányad alapján határozzák meg. Ez adózási szempontból előnyös lehet, de hitelfelvételnél hátrányos, mivel az alacsonyabb elszámolható jövedelem kisebb felvehető hitelösszeget eredményez.
A támogatott hiteleknél bevezetett könnyítés lényege, hogy a bankok az átalányadózók jövedelmét
az eredeti költséghányadtól függetlenül, egységesen 50 százalékos költséghányaddal számolják ki.
Ez jelentősen növelheti a figyelembe vehető jövedelmet és ezáltal a felvehető hitelösszeget is. Egy évi 10 millió forintos bevétellel rendelkező, 80 százalékos költséghányaddal kalkuláló átalányadózó vállalkozás esetében például az általános szabályok szerint a havi igazolható nettó jövedelem mindössze 150-167 ezer forint körül alakulna. A kedvezményes számítási módszerrel azonban ez az összeg 400-416 ezer forintra emelkedhet, ami lényegesen nagyobb hitelösszeg felvételét teszi lehetővé.
A tervezett változtatásról szóló társadalmi egyeztetés október 11-én zárul.
