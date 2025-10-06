Egy igazi sikertörténet áll az év legjobb pénzügyi vezetőjének járó díj mögött

A Credit Management Group által alapított, és a Future of Finance konferencián évről évre átadásra kerülő CFO of the year díj egy speciális díj, hiszen olyan szakembereket jutalmazunk vele, akik csendben végzik a munkájukat.
Azok a cégek mennek jól, amelyeknél egy szárnyaló menedzsment mellett dolgozik egy nagyon erős, stabil pénzügyi-gazdasági vezető, aki a cég gazdálkodását rendben tartja
- mondja videóinterjúnkban Molnár Tamás. A díj arról szól, hogy reflektorfénybe helyezzük azokat, akik egy nagy sikerű vállalkozást a háttérben kiemelkedő teljesítménnyel működtetnek.
A zsűri a pályázatók cégek történetét és a személyes teljesítményt egyaránt vizsgálta a díj odaítélésénél. Az elmúlt évek egyik legnagyobb céges sikertörténete a 4iG Nyrt. sztorija, amely sokszorosára növekedett, új üzletágakat épített fel, akvirált és tőkét vont be, és
ebben a sikertörténetben Thurzó Csaba, a vállalat CFO-ja komoly szerepet vállalt.
Molnár Tamás arról is beszél a videóinterjúban, hogy a magyar bankrendszer stabil, hitelezési képessége kiváló, a világ azonban nagyon gyorsan változik, az ESG-kihívásoktól a piaci előremenekülésig, és ezek kihívást jelentenek a finanszírozás területén.
Az elmúlt egy évben egy néhány százalékos vállalati piacnövekedés szemtanúi vagyunk a vállalati hitelezés területén, a Molnár Tamás által képviselt trade finance, faktoring piac viszont évek óta jobban teljesít, mint maga a hitelpiac. Tavaly 25% körüli növekedést produkált ez a tevékenység, ami azt mutatja, hogy a rugalmas likviditásfinanszírozásra szükség van. A GDP-arányos penetráció alapján elfoglalt nemzetközi pozíciónk alapján még mindig bőven van tér arra, hogy ez a tevékenység bővülni tudjon – zárja gondolatait Molnár Tamás.
Beszámolónk a Future of Finance 2025 konferenciáról itt olvasható:
