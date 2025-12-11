Olyat művelt az Otthon Start, ami a CSOK-nak sem sikerült - Itt a nagy lakáshitel-táblázat

Októberben futottak fel igazán a szerződéskötések az Otthon Start Programban, ám darabszám szerint még ebben a hónapban is volt mintegy 40%-nyi olyan hitelfelvétel, amelyet piaci kamatozás mellett hajtottak végre a háztartások. Megnéztük ezért, mekkora a nem Otthon Start-kompabilis lakások aránya, kik és milyen esetekben szorulnak ki a kormány új programjából, és mit kínálnak számukra a bankok.

Mennyien szorulnak ki?

Bár a fiatal elsőlakás-vásárlóknak találta ki a kormány, valójában nagyon szélesre nyitotta az Otthon Start jogosulti körét. Lényegében csak akkor nem lehetséges az Otthon Start hitel felvétele, ha

50% feletti lakástulajdonnal rendelkezik vagy rendelkezett az igénylő az elmúlt 10 évben bármikor (ha 15 millió forintnál értékesebb ez a tulajdonrész, illetve nem haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt),

egyidejűleg egynél több lakásban rendelkezik vagy rendelkezett tulajdonnal az igénylő az elmúlt 10 évben bármikor 180 napot meghaladó időtartamra (ha 15 millió forintnál értékesebb a tulajdonrész, illetve nem haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt),

1,5 milliós négyzetméterárnál drágább a kiszemelt ingatlan,

100 millió forint feletti a társasházi lakás vagy 150 millió forint feletti a családi ház a kiszemelt ingatlan,

külterületi az ingatlan (ez már csak idén kizáró ok), vagy nem számít lakóingatlannak.

Emellett léteznek szituációk, amikor racionálisan nem az Otthon Start a nyerő választás:

a babaváró és a munkáshitel 0%-os kamata, illetve a legalább két gyermeket vállalók számára a szintén 3%-os CSOK Plusz (gyermekenként 10 milliós) tartozás-elengedése még vonzóbb megoldás.