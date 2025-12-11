Olyat művelt az Otthon Start, ami a CSOK-nak sem sikerült - Itt a nagy lakáshitel-táblázat

Mennyien szorulnak ki?
Bár a fiatal elsőlakás-vásárlóknak találta ki a kormány, valójában nagyon szélesre nyitotta az Otthon Start jogosulti körét. Lényegében csak akkor nem lehetséges az Otthon Start hitel felvétele, ha
- 50% feletti lakástulajdonnal rendelkezik vagy rendelkezett az igénylő az elmúlt 10 évben bármikor (ha 15 millió forintnál értékesebb ez a tulajdonrész, illetve nem haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt),
- egyidejűleg egynél több lakásban rendelkezik vagy rendelkezett tulajdonnal az igénylő az elmúlt 10 évben bármikor 180 napot meghaladó időtartamra (ha 15 millió forintnál értékesebb a tulajdonrész, illetve nem haszonélvezettel szerzett és azzal terhelt),
- 1,5 milliós négyzetméterárnál drágább a kiszemelt ingatlan,
- 100 millió forint feletti a társasházi lakás vagy 150 millió forint feletti a családi ház a kiszemelt ingatlan,
- külterületi az ingatlan (ez már csak idén kizáró ok), vagy nem számít lakóingatlannak.
Emellett léteznek szituációk, amikor racionálisan nem az Otthon Start a nyerő választás:
a babaváró és a munkáshitel 0%-os kamata, illetve a legalább két gyermeket vállalók számára a szintén 3%-os CSOK Plusz (gyermekenként 10 milliós) tartozás-elengedése még vonzóbb megoldás.
