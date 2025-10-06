  • Megjelenítés
Válságtól tart az EKB elnöke, kipucolná a pénzügyi szektor sötét sarkait
Bank

Válságtól tart az EKB elnöke, kipucolná a pénzügyi szektor sötét sarkait

Portfolio
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szigorúbb szabályozást sürget a nem banki pénzügyi intézmények számára, hogy kiegyenlítettebb versenyfeltételeket sikerüljön teremteni a pénzügyi szektorban - írta meg a Financial Times. Szerinte a döntéshozóknak nem kellene megvárniuk egy újabb pénzügyi válságot, hogy emlékeztesse őket arra, milyen nagy a tét a megfelelő szabályozás terén.

Az EKB elnöke egy múlt heti amszterdami rendezvényen figyelmeztetett arra, hogy a "szabályozási fáradtság" jelei mutatkoznak, és ez egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a pénzügyi intézmények között. Lagarde szerint a bankok tevékenységi területére bemerészkedő

befektetési alapok, hedge fundok, magántőke-társaságok és biztosítók a bankszektorhoz képest jóval enyhébb szabályok mellett működnek,

ami részben elősegítette növekedésüket.

A nem banki intézmények mérete az euróövezetben a 2008-as, a GDP 250 százalékát kitevő szintről mára több mint 350 százalékra növekedett. Lagarde hangsúlyozta, hogy az egyensúlyt nem a banki szabályok enyhítésével, hanem a banki tevékenységeket végző nem banki szereplőkre vonatkozó előírások szigorításával lehetne megteremteni.

Ez segít kezelni a bankok aggályait az egyenlőtlen versenyfeltételekkel kapcsolatban

- mondta, hozzátéve, hogy így "láthatóbbá válnak a gazdaság sötétebb sarkaiban szunnyadó pénzügyi stabilitási kockázatok, lehetővé téve a döntéshozók számára, hogy megelőzzék azokat".

Az EKB, amely a 114 legnagyobb euróövezeti bankot felügyeli, munkacsoportot hozott létre a tőkére és jelentéstételre vonatkozó szabályok egyszerűsítésének vizsgálatára. Lagarde azonban hangsúlyozta, hogy "a cél nem a szabályok lazítása vagy az elért eredmények visszafordítása".

Ez ellentétben áll az Egyesült Államokban Donald Trump elnöksége alatt zajló agresszív deregulációval, amelynek keretében a hatóságok csökkenteni kívánják a számviteli és fogyasztóvédelmi felügyeleti szervek finanszírozását, befagyasztják a külföldi vesztegetési törvényt, megszüntetik a kriptovaluta-korlátozásokat és várhatóan csökkentik a banki tőkekövetelményeket.

Kapcsolódó cikkünk

A 2008-as válság óta nem látott változások készülődnek az amerikai bankrendszer szabályozásában

Bankbarát szabályozásra készülnek a Trump által kinevezett felügyeleti vezetők

Lagarde figyelmeztetett a "sürgősség érzésének halványulására", ahogy a 2008-as globális pénzügyi válság emlékei egyre halványabbak. "

A döntéshozóknak nem kellene megvárniuk egy újabb pénzügyi válságot, hogy emlékeztesse őket arra, milyen nagy a tét

- fogalmazott az EKB elnöke.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint érme bankjegy
Bank
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: tisztáztak néhány részletet
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility