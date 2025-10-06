Válságtól tart az EKB elnöke, kipucolná a pénzügyi szektor sötét sarkait

Az EKB elnöke egy múlt heti amszterdami rendezvényen figyelmeztetett arra, hogy a "szabályozási fáradtság" jelei mutatkoznak, és ez egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a pénzügyi intézmények között. Lagarde szerint a bankok tevékenységi területére bemerészkedő

befektetési alapok, hedge fundok, magántőke-társaságok és biztosítók a bankszektorhoz képest jóval enyhébb szabályok mellett működnek,

ami részben elősegítette növekedésüket.

A nem banki intézmények mérete az euróövezetben a 2008-as, a GDP 250 százalékát kitevő szintről mára több mint 350 százalékra növekedett. Lagarde hangsúlyozta, hogy az egyensúlyt nem a banki szabályok enyhítésével, hanem a banki tevékenységeket végző nem banki szereplőkre vonatkozó előírások szigorításával lehetne megteremteni.

Ez segít kezelni a bankok aggályait az egyenlőtlen versenyfeltételekkel kapcsolatban

- mondta, hozzátéve, hogy így "láthatóbbá válnak a gazdaság sötétebb sarkaiban szunnyadó pénzügyi stabilitási kockázatok, lehetővé téve a döntéshozók számára, hogy megelőzzék azokat".

Az EKB, amely a 114 legnagyobb euróövezeti bankot felügyeli, munkacsoportot hozott létre a tőkére és jelentéstételre vonatkozó szabályok egyszerűsítésének vizsgálatára. Lagarde azonban hangsúlyozta, hogy "a cél nem a szabályok lazítása vagy az elért eredmények visszafordítása".

Ez ellentétben áll az Egyesült Államokban Donald Trump elnöksége alatt zajló agresszív deregulációval, amelynek keretében a hatóságok csökkenteni kívánják a számviteli és fogyasztóvédelmi felügyeleti szervek finanszírozását, befagyasztják a külföldi vesztegetési törvényt, megszüntetik a kriptovaluta-korlátozásokat és várhatóan csökkentik a banki tőkekövetelményeket.

Lagarde figyelmeztetett a "sürgősség érzésének halványulására", ahogy a 2008-as globális pénzügyi válság emlékei egyre halványabbak. "

A döntéshozóknak nem kellene megvárniuk egy újabb pénzügyi válságot, hogy emlékeztesse őket arra, milyen nagy a tét

- fogalmazott az EKB elnöke.

Címlapkép forrása: EU