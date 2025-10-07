Brutális célár érkezett az OTP-re!

Noha augusztus vége nem láttunk új történelmi csúcsot az OTP-nél, az elemzők soha nem voltak még ilyen optimisták a bank részvényeivel kapcsolatban. Kedden pedig egy minden eddiginél magasabb célár is érkezett a papíírra. A brit-hongkongi HSBC elemzői szerint hatalmas a felértékelődési potenciál az OTP-ben.

Augusztus végéig folyamatosan döntötte az újabbnál újabb történelmi csúcsokat az OTP árfolyama. Az elmúlt szűk másfél hónapban azonban egy lassú korrekciós fázist láthattunk a papírban.

Az OTP augusztus 21-én érte el történelmi csúcsát: a kereskedés egy pontján 31 000 forintot is kellett adni egy részvényért, míg a zárócsúcs 30 970 forint volt, szintén ugyanezen napon.

Ehhez a zárócsúcshoz képest jelenleg közel 6 százalékkal van alacsonyabban az árfolyam,