  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Brutális célár érkezett az OTP-re!

Portfolio
Noha augusztus vége nem láttunk új történelmi csúcsot az OTP-nél, az elemzők soha nem voltak még ilyen optimisták a bank részvényeivel kapcsolatban. Kedden pedig egy minden eddiginél magasabb célár is érkezett a papíírra. A brit-hongkongi HSBC elemzői szerint hatalmas a felértékelődési potenciál az OTP-ben.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Augusztus végéig folyamatosan döntötte az újabbnál újabb történelmi csúcsokat az OTP árfolyama. Az elmúlt szűk másfél hónapban azonban egy lassú korrekciós fázist láthattunk a papírban.

Az OTP augusztus 21-én érte el történelmi csúcsát: a kereskedés egy pontján 31 000 forintot is kellett adni egy részvényért, míg a zárócsúcs 30 970 forint volt, szintén ugyanezen napon.

Ehhez a zárócsúcshoz képest jelenleg közel 6 százalékkal van alacsonyabban az árfolyam,

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility