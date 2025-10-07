Ítéletet mondtak a bankvezérek az Otthon Start programról

Bán Zoltán, a NetMédia Zrt. vezérigazgatója, a beszélgetés moderátora elsőként talán a legforróbb témát hozta fel, az Otthon Start Programot és annak piaci hatásait.

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint kedvező fejlemény az új hitelprogram, az ügyfelek örülnek, az ingatlaneladók is örülnek, ez egy nagyon jó dolog.

Egerszegi Ádám, az MBH Bank általános vezérigazgató-helyettese szerint nagyon nagy az érdeklődés a program iránt, jelenleg egy felfutási szakaszban van a termék. A következő hónapokban még feljebb mehetnek a volumenek - vetítette előre a szakember. Minden második jelzáloghitel-igény ebben a konstrukcióban érkezik be a bankcsoporthoz - árulta el.

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója szerint ha a politika átveszi a költségek egy részét, akkor a bankrendszer cselekszik, végzi a munkáját, felrobbant ennek megfelelően a kérelmek száma. A hitelezés megduplázódik a negyedik negyedévben a harmadik negyedév volumenéhez képest - jelezte a Bankszövetség elnöke, aki szerint érdekes kérdés, hogy mennyire fenntartható ez az érdeklődés. Valószínűleg ezért is van most ekkora érdeklődés a program iránt, így az indulás kezdeti szakaszában - mondta. A kivitelezőkhöz is szólt a bankvezér, hogy menjenek el Bécsbe, Zágrábba, Prágába, és nézzék meg, hogyan lehet ott 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt építeni lakóingatlanokat.

Ha szól a zene muszáj táncolni, bankárok vagyunk

- jelezte a bankok reakciója kapcsán Jelasity Radován.

Roebben Peter, K&H Csoport vezérigazgatója látványosan bővülő hitelkeresletről beszélt az Otthon Start program kapcsán és azt emelte ki, hogy ez egy olyan program, ami profitábilis a szektornak, ezért is érdekelt benne. A szektornak is jó, az ügyfeleknek is jó. A program költsége viszont magas lehet, drága lehet az államnak - jelezte. A legnagyobb akadály a rendelkezésre álló kínálat, megfelelő mennyiségben lesznek-e a piacon megfelelő lakások - tette hozzá.

Fotó: Mónus Márton, Portfolio

A vállalati hitelezés kapcsán Bencsik László azt emelte ki, hogy ezen a téren a hitelboomot az határozza meg, hogy mikor indul el Magyarországon a beruházási fordulat. Egerszegi Ádám arról számolt be, hogy van egyfajta érdeklődés a vállalati hitelek terén, bizonyos szektorokban ez nagyon is tetten érhető. A leszerződött beruházási hitelösszegek nagy része esetében (40%) az Erste Banknál arra várnak, hogy az érintett vállalatok ezt az összeget lehívják - mondta Jelasity Radován, aki szerint kimagasló állami támogatást kap a kkv-szektor. Roebben Peter a kérdésben úgy vélekedett, hogy egyrészt tapasztalnak bővülést a vállalati hitelek terén, azonban a pohár csak félig van tele, félig üres. A tervek sokkal erősebb hitelezésről szóltak az idei évre nálunk - részletezte. A kilátások kapcsán megemlítette a K&H Bank vezérigazgatója azt, hogy meghatározó, mikor indul meg a nemzetközi konjunktúra, ezen belül is a németországi beruházási programok.

A magyar bankszektor nem termeli ki a tőkétől minimálisan elvárt 12-13%-os hozamot - jelezte Bencsik László egy következő kérdésre válaszolva. 9% alatt van a tőkearányos hozam Magyarországon, és ez összefügg az extra adóterhekkel - tette hozzá.

Egerszegi Ádámot a költségek fenntartható csökkentéséről kérdezték, és megemlítette, hogy van egyfajta erős bérkiáramlás, valamint az informatika területén is vannak jelentős költségek, emellett vállalta a bankszektor, hogy bizonyos díjakat nem emel. A költséggazdálkodási nyomás tehát nagyobb a szektoron - jelezte.

A magyar bankszektor jövedelmezőségét nehéz más országokkal összehasonlítani - húzta alá Jelasity Radován. Megemlítette a bankadót, a tranzakciós illetéket, a kamatstopot. Felhívta a figyelmet arra, hogy

a magyar bankrendszer képviselői hirtelen egy Champions League-ben találták magukat,

amikor megjelentek a magyar piacon is a neobanki szolgáltatók. Drasztikusan megváltozott ez a világ, a befektetési szektorról nem is beszélve - fejtette ki.

Roebben Peter arra mutatott rá válaszában, hogy a kezdetben átmenetinek ígért kormányzati intézkedések végül tartósak maradnak, és ehhez a realitáshoz alkalmazkodni kell. A költségoldali nyomásra jelentős hatást gyakorol a bérek emelkedése - mondta és megemlítette a versenyszférában várható 7-8%-os béremelkedési ütemet, és közben mellétette a 2,4-2,5%-ra várható GDP-növekedési mértéket. Elmondása szerint a K&H Banknál fókuszban lesz a költségoldali kontroll.

Fotó: Mónus Márton, Portfolio

Címlapkép forrása: Mónus Márton, Portfolio