Leó pápa visszavonta Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját

Leó pápa hétfőn rövid rendeletben törölte el a Vatikáni Bank (hivatalos nevén az Intézet a Vallási Művekért) kizárólagos jogkörét a vatikáni hivatalok befektetései felett, amit elődje, Ferenc pápa 2022-ben vezetett be.
Az új szabályozás
lehetővé teszi a vatikáni hivatalok számára, hogy külföldi bankokat is igénybe vegyenek.
Bár Leó pápa érvénytelenítette Ferenc korábbi rendeletét, a dokumentum szerint a hivataloknak továbbra is a Vatikáni Bankot kellene használniuk,
kivéve, ha az illetékes szervek hatékonyabbnak vagy előnyösebbnek ítélik más államokban működő pénzügyi közvetítők igénybevételét.
A Vatikán pénzügyi hírnevét az elmúlt évtizedekben beárnyékolták az átláthatatlan pénzügyek és a korrupciós, sikkasztási, valamint egyéb bűncselekmények. Ferenc pápa 12 éves vezetése alatt számos reformot vezetett be ezek kezelésére.
Leó pápa rendelete csak az egyik ilyen reformot vonja vissza, amely előírta, hogy minden befektetést a Vatikáni Bankon keresztül kell kezelni. A 2022-es reform óta több vatikáni tisztviselő is panaszkodott, hogy Ferenc lépése túl nagy hatalmat adott a banknak más vatikáni hivatalok felett, amelyek még a közeli Olaszországban sem nyithattak bankszámlát befektetési céllal.
Az új rendelet előírja, hogy a vatikáni hivataloknak továbbra is követniük kell a Vatikán befektetési politikáját, amelyet a Ferenc által 2022-ben létrehozott felügyeleti bizottság dolgozott ki.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
