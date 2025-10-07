Leó pápa visszavonta Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját

Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját visszavonta Leó pápa, megszüntetve a Vatikáni Bank kizárólagos befektetési jogkörét.

Leó pápa hétfőn rövid rendeletben törölte el a Vatikáni Bank (hivatalos nevén az Intézet a Vallási Művekért) kizárólagos jogkörét a vatikáni hivatalok befektetései felett, amit elődje, Ferenc pápa 2022-ben vezetett be.

Az új szabályozás

lehetővé teszi a vatikáni hivatalok számára, hogy külföldi bankokat is igénybe vegyenek.

Bár Leó pápa érvénytelenítette Ferenc korábbi rendeletét, a dokumentum szerint a hivataloknak továbbra is a Vatikáni Bankot kellene használniuk,

kivéve, ha az illetékes szervek hatékonyabbnak vagy előnyösebbnek ítélik más államokban működő pénzügyi közvetítők igénybevételét.

A Vatikán pénzügyi hírnevét az elmúlt évtizedekben beárnyékolták az átláthatatlan pénzügyek és a korrupciós, sikkasztási, valamint egyéb bűncselekmények. Ferenc pápa 12 éves vezetése alatt számos reformot vezetett be ezek kezelésére.

Leó pápa rendelete csak az egyik ilyen reformot vonja vissza, amely előírta, hogy minden befektetést a Vatikáni Bankon keresztül kell kezelni. A 2022-es reform óta több vatikáni tisztviselő is panaszkodott, hogy Ferenc lépése túl nagy hatalmat adott a banknak más vatikáni hivatalok felett, amelyek még a közeli Olaszországban sem nyithattak bankszámlát befektetési céllal.

Az új rendelet előírja, hogy a vatikáni hivataloknak továbbra is követniük kell a Vatikán befektetési politikáját, amelyet a Ferenc által 2022-ben létrehozott felügyeleti bizottság dolgozott ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images