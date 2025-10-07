  • Megjelenítés
Leó pápa visszavonta Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját
Bank

Leó pápa visszavonta Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját

Portfolio
Ferenc pápa egyik pénzügyi reformját visszavonta Leó pápa, megszüntetve a Vatikáni Bank kizárólagos befektetési jogkörét.

Leó pápa hétfőn rövid rendeletben törölte el a Vatikáni Bank (hivatalos nevén az Intézet a Vallási Művekért) kizárólagos jogkörét a vatikáni hivatalok befektetései felett, amit elődje, Ferenc pápa 2022-ben vezetett be.

Az új szabályozás

lehetővé teszi a vatikáni hivatalok számára, hogy külföldi bankokat is igénybe vegyenek.

Bár Leó pápa érvénytelenítette Ferenc korábbi rendeletét, a dokumentum szerint a hivataloknak továbbra is a Vatikáni Bankot kellene használniuk,

kivéve, ha az illetékes szervek hatékonyabbnak vagy előnyösebbnek ítélik más államokban működő pénzügyi közvetítők igénybevételét.

A Vatikán pénzügyi hírnevét az elmúlt évtizedekben beárnyékolták az átláthatatlan pénzügyek és a korrupciós, sikkasztási, valamint egyéb bűncselekmények. Ferenc pápa 12 éves vezetése alatt számos reformot vezetett be ezek kezelésére.

Leó pápa rendelete csak az egyik ilyen reformot vonja vissza, amely előírta, hogy minden befektetést a Vatikáni Bankon keresztül kell kezelni. A 2022-es reform óta több vatikáni tisztviselő is panaszkodott, hogy Ferenc lépése túl nagy hatalmat adott a banknak más vatikáni hivatalok felett, amelyek még a közeli Olaszországban sem nyithattak bankszámlát befektetési céllal.

Az új rendelet előírja, hogy a vatikáni hivataloknak továbbra is követniük kell a Vatikán befektetési politikáját, amelyet a Ferenc által 2022-ben létrehozott felügyeleti bizottság dolgozott ki.

Portfolio Banking Technology 2025
Az AI-forradalomról és a banki innovációkról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Darázsfészekbe nyúlt XIV. Leó pápa – A Fehér Ház azonnal visszaszólt a politikai aknamezőre lépő egyházfőnek

XIV. Leó pápa keményen nekiment Elon Musknak

Tortával próbálta engesztelni a pápát a vatikáni nagykövet

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1239753049-adásvétel-bérleti-szerződés-ingatlan-ingatlanvásárlás-kulcs-lakás-lakásvásárlás-otthon-szerződés-vásárlás
Bank
Otthon Start-igénylők, figyelem: belenyúl a kormány a szabályokba, lesz sok könnyítés is!
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility