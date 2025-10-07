Masszív tőkekiáramlás jöhet a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből

A dollárhoz kötött stablecoinok terjedése akár 1000 milliárd dollárnyi betétet vonhat ki a feltörekvő gazdaságok bankrendszereiből a következő években a Standard Chartered elemzése szerint.

A Standard Chartered hétfőn közzétett jelentése szerint

a következő három évben akár 1000 milliárd dollár hagyhatja el a feltörekvő piacok bankjait és áramolhat stablecoinokba.

A stablecoinok 99%-a az amerikai dollárhoz van kötve, ami dollár alapú bankszámlávához hasonlóvá teszi őket. Ez különösen vonzó lehet a valutaválságokra hajlamos országokban, ahol a megtakarítások értékmegőrzése fontosabb, mint a hozam.

Bár az új amerikai kriptoeszközökre vonatkozó szabályozás megtiltja az USA-konform stablecoin kibocsátóknak a közvetlen hozamfizetést, a feltörekvő piacok lakossága továbbra is keresni fogja ezeket a megoldásokat.

A bank előrejelzése szerint a stablecoinokban tartott megtakarítások a fejlődő gazdaságokban a jelenlegi 173 milliárd dollárról 1220 milliárd dollárra nőhetnek 2028 végére.

Ez a jelentős növekedés azonban még mindig csak a betétek 2%-át jelentené abban a 16 országban, amelyeket a bank "magas kockázatúnak" minősít a betétkiáramlás szempontjából.

A veszélyeztetett országok között szerepel Egyiptom, Pakisztán, Banglades és Srí Lanka, amelyek mind valutaösszeomlást szenvedtek el az elmúlt években, valamint Kenya, Marokkó és olyan jelentős feltörekvő gazdaságok, mint Törökország, India, Kína, Brazília és Dél-Afrika.

Ezek közül sok ország - Kína kivételével - ikerdeficittel küzd, ami sebezhetővé teszi őket a globális kockázatkerüléssel és a hirtelen valutaleértékelődéssel szemben

- állapítja meg a jelentés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images