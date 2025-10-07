Otthon Start-igénylők, figyelem: belenyúl a kormány a szabályokba, lesz sok könnyítés is!

A Bankmonitor összefoglalója alapján az alábbibak módosulhatnak a szabályozásban:
- Továbbra is legfeljebb egy ingatlanban lehet egyidejűleg 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek (kivéve a legfeljebb 15 milliós, az elbontott vagy a szerzéstől fogva haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező által lakott lakást), de nem lesz probléma az egyidejűleg két ingatlantulajdon sem, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.
- Továbbra sem kell figyelembe venni azt a belterületi lakást, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett az érdeklődő, és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. Már eladott lakás esetében viszont elvárás lesz, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett, hogy éljen.
- Meglévő lakóingatlan bontásával kapcsolatban az igénylőnek a jövőben az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítványt be kell nyújtania. A meglévő lakóingatlannal kapcsolatban a többi tényről továbbra is nyilatkozni szükséges, a nyilatkozathoz kapcsolódó formanyomtatványt is módosítani fogják.
- Továbbra is két éves tb-jogviszony igazolására van szükség, melyből az utolsó 180 napra szigorúbb feltételek érvényesek. Az ENSZ alkalmazottaira vonatkozó kivétel érvényes lesz az Európai Unió intézményének az EGT területén munkát végző magyar állampolgárokra is. Így például egy Brüsszelben az EU egyik intézményének dolgozó magyar állampolgár akkor is jogosult lehet a támogatott hitelre, ha a munkaviszonya miatt külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik.
- Nem kell teljesíteni a tb-jogviszonyra vonatkozó elvárást, ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.
- A jelenlegi szabályok szerint csak a 2022. január 1-jét követően tett egyszerű bejelentések, véglegessé vált építési engedélyek mellett megkezdett építkezések finanszírozhatók a támogatott hitelből. A tervezet értelmében ezen határidő kikerülne a szabályok közül, azaz a korábban megkezdett építkezésekre befejezésére is lehetne fordítani a támogatott hitelt.
- Építési célú hitel esetében amennyiben megfelelő pótfedezetet nyújt be az igénylő, akkor a hitel az adott készültségi fok elérése előtt, előzetesen, akár még a teljes önerő felhasználása előtt is folyósítható, az első részlet azonban nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30 százalékát.
- Nem kaphat olyan személy Otthon Start hitelt, akinek az elmúlt 3 évben elrendelték korábban igényelt támogatott kölcsönének, vissza nem térítendő támogatásának visszafizetését. A tervezet alapján nem jelent akadály a visszafizetés elrendelése abban az esetben, ha azt gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el és az igénylő igazolja, hogy a korábbi támogatásnál a visszafizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelemnek a kormányhivatal helyt adott.
A címlapkép illusztráció.
