Nagy lépésre készül a Revolut, csatlakoznak az azonnali fizetési rendszerhez Indiában
Portfolio
A Revolut bejelentette, hogy fizetési platformját elindítja Indiában, ami a cég első lépése a világ egyik legnagyobb digitális fizetési piacán. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A Revolut szerdai közleménye szerint az indiai felhasználók számára lehetővé teszik a belföldi és nemzetközi fizetéseket az Unified Payments Interface-szel (a helyi azonnali fizetési rendszer) és a Visával kötött együttműködések révén. A szolgáltatás először az idei év későbbi szakaszában válik elérhetővé

350 000 várólistás ügyfél számára, majd fokozatosan nyitják meg mások előtt is.

A fintech vállalat ambiciózus tervei szerint

2030-ra 20 millió ügyfelet szeretne szerezni Indiában.

A Revolut több mint 40 millió fontot fektetett be technológiájának lokalizálásába, hogy megfeleljen India adatszuverenitási szabályainak. A vállalat szóvivője szerint ez az egyetlen piacuk, ahol ilyen mértékű lokalizációt hajtottak végre.

A Revolut, amely a múlt hónapban jelezte, hogy amerikai bankfelvásárlást és hazai hitelkártya-bevezetést fontolgat, Indiára mint globális terjeszkedésének kulcsfontosságú elemére tekint.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

