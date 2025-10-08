Otthon Start: újabb kedvezményekre és fontos bejelentésekre készül a kormány

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az elmúlt két hónapban több mint ezer társadalmi észrevétel érkezett az Otthon Start hitelről - jelezte az államtitkár. A jogszabálymódosítást igénylő élethelyzetek között említi a videóban Panyi Miklós azt, amikor

olyan telken szeretne építkezni az igénylő, amelyről ő már egy ingatlant elbontott, vagy van rajta egy lakhatatlan, bontandó ingatlana – a módosítások értelmében ezek az ingatlantulajdonosok is jogosulttá válnak a programban való részvételre,

az elmúlt 10 évben egy költözés során néhány napos egyidejűség állt fenn két 50%-os ingatlan tulajdonlásában – számukra is megnyílik a részvétel (a tervezet szerint legfeljebb 180 napnyi egyidejű tulajdonlás lesz elfogadható – a szerk.)

a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülők, illetve a megváltozott munkaképességűek is a tb-feltételek szigorú alkalmazása nélkül is igényelhetik majd a kölcsönt,

az építésben gondolkodók számára a jövőben a hitel összegének a 30%-a már az építkezés megkezdésekor előfolyósítható lesz,

több százezer embert érint, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét egységesen 50%-os költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak.

Ezek a javaslatok több ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget az Otthon Start Programban való részvételt, és sok százezer ember számára adnak további kedvezményeket.

A következő napokban a kormány további fontos bejelentésekre készül

– jelezte Panyi Miklós, aki egy újabb posztjában pedig alábbi cikkünkre hívta fel a figyelmet. Lendületet kaphat ugyanis az új építésű lakások eladása egy új szabálynak köszönhetően. Bevezetné a kormány a társasházi építményi jogot, amely már a korai fázisban lehetővé tenné a jelzálogbejegyzést az új lakásoka, és 2026-tól kezdve a vevők már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást. A változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. További részletek:

