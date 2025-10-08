Otthon Start: újabb kedvezményekre és fontos bejelentésekre készül a kormány

Az elmúlt két hónapban több mint ezer társadalmi észrevétel érkezett az Otthon Start hitelről - jelezte az államtitkár. A jogszabálymódosítást igénylő élethelyzetek között említi a videóban Panyi Miklós azt, amikor
- olyan telken szeretne építkezni az igénylő, amelyről ő már egy ingatlant elbontott, vagy van rajta egy lakhatatlan, bontandó ingatlana – a módosítások értelmében ezek az ingatlantulajdonosok is jogosulttá válnak a programban való részvételre,
- az elmúlt 10 évben egy költözés során néhány napos egyidejűség állt fenn két 50%-os ingatlan tulajdonlásában – számukra is megnyílik a részvétel (a tervezet szerint legfeljebb 180 napnyi egyidejű tulajdonlás lesz elfogadható – a szerk.)
- a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülők, illetve a megváltozott munkaképességűek is a tb-feltételek szigorú alkalmazása nélkül is igényelhetik majd a kölcsönt,
- az építésben gondolkodók számára a jövőben a hitel összegének a 30%-a már az építkezés megkezdésekor előfolyósítható lesz,
- több százezer embert érint, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét egységesen 50%-os költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak.
Ezek a javaslatok több ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget az Otthon Start Programban való részvételt, és sok százezer ember számára adnak további kedvezményeket.
A következő napokban a kormány további fontos bejelentésekre készül
– jelezte Panyi Miklós, aki egy újabb posztjában pedig alábbi cikkünkre hívta fel a figyelmet. Lendületet kaphat ugyanis az új építésű lakások eladása egy új szabálynak köszönhetően. Bevezetné a kormány a társasházi építményi jogot, amely már a korai fázisban lehetővé tenné a jelzálogbejegyzést az új lakásoka, és 2026-tól kezdve a vevők már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást. A változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. További részletek:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
