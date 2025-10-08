  • Megjelenítés
Otthon Start: újabb kedvezményekre és fontos bejelentésekre készül a kormány
Bank

Otthon Start: újabb kedvezményekre és fontos bejelentésekre készül a kormány

Portfolio
Újabb kedvezmények és könnyítések jönnek a fix 3%-os hitelprogramban – közölte friss Facebook-videójában Panyi Miklós államtitkár (címlapképünkön), utalva a napokban megjelent rendeletmódosító tervezetre.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt két hónapban több mint ezer társadalmi észrevétel érkezett az Otthon Start hitelről - jelezte az államtitkár. A jogszabálymódosítást igénylő élethelyzetek között említi a videóban Panyi Miklós azt, amikor

  • olyan telken szeretne építkezni az igénylő, amelyről ő már egy ingatlant elbontott, vagy van rajta egy lakhatatlan, bontandó ingatlana – a módosítások értelmében ezek az ingatlantulajdonosok is jogosulttá válnak a programban való részvételre,
  • az elmúlt 10 évben egy költözés során néhány napos egyidejűség állt fenn két 50%-os ingatlan tulajdonlásában – számukra is megnyílik a részvétel (a tervezet szerint legfeljebb 180 napnyi egyidejű tulajdonlás lesz elfogadható – a szerk.)
  • a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülők, illetve a megváltozott munkaképességűek is a tb-feltételek szigorú alkalmazása nélkül is igényelhetik majd a kölcsönt,
  • az építésben gondolkodók számára a jövőben a hitel összegének a 30%-a már az építkezés megkezdésekor előfolyósítható lesz,
  • több százezer embert érint, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét egységesen 50%-os költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak.
Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start-igénylők, figyelem: belenyúl a kormány a szabályokba, lesz sok könnyítés is!

Otthon Start: jó hírt kaptak az átalányadózók és az őstermelők

Ezek a javaslatok több ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget az Otthon Start Programban való részvételt, és sok százezer ember számára adnak további kedvezményeket.

A következő napokban a kormány további fontos bejelentésekre készül

– jelezte Panyi Miklós, aki egy újabb posztjában pedig alábbi cikkünkre hívta fel a figyelmet. Lendületet kaphat ugyanis az új építésű lakások eladása egy új szabálynak köszönhetően. Bevezetné a kormány a társasházi építményi jogot, amely már a korai fázisban lehetővé tenné a jelzálogbejegyzést az új lakásoka, és 2026-tól kezdve a vevők már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást. A változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. További részletek:

Kapcsolódó cikkünk

Nagy változás készül: tervezőasztalról is vehetünk hitelre új lakást 2026-tól

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Johann Strobl
Bank
Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását
Pénzcentrum
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility