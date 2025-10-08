Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását

A Raiffeisen Bank International továbbra is vevőt keres oroszországi leánybankjára, miközben továbbra sem tudja kivonni az országból több milliárd eurónyi bent ragadt profitját - írja a Reuters.

Johann Strobl, az osztrák Raiffeisen Bank International vezérigazgatója szerdán bejelentette, hogy a bank

még nem talált megfelelő vevőt oroszországi érdekeltségére, de továbbra is vizsgálja a lehetséges érdeklődők listáját.

A Raiffeisen oroszországi egysége a legnagyobb olyan bank az országban, amely nem áll nyugati szankciók alatt, így kritikus szerepet tölt be az Oroszországgal folytatott kereskedelmi fizetésekben, beleértve az Európába irányuló gázexportot is.

A bank helyi vevőnek szeretné eladni részesedését, remélve, hogy Moszkva feloldja a több milliárd eurónyi profit hazautalására vonatkozó tilalmat. Eközben az Egyesült Államok és az EU is nyomást gyakorol a bankra, hogy csökkentse oroszországi tevékenységét.

Ha a potenciális vevők listájának végére értünk volna, azt közölnénk. Nem adjuk fel

- nyilatkozta Strobl gazdasági újságíróknak a hírügynökség szerint.

Az oroszországi pénzeszközök kivonása érdekében a Raiffeisen 2023-ban még azt tervezte, hogy helyi egysége megvásárolja a Strabag osztrák építőipari cég Rasperia Trading tulajdonában lévő részesedését, amely akkoriban a szankciók alatt álló orosz oligarcha, Oleg Gyeripaszka tulajdonában volt. Tartva azonbna az amerikai szankcióktól, a Raiffeisen visszalépett az üzlettől. A Rasperia később beperelte a bankot, és egy orosz bíróság körülbelül 2 milliárd eurós kártérítés megfizetésére kötelezte a Raiffeisent.

Ausztria most azt szeretné elérni, hogy az EU oldja fel az orosz Strabag-részesedés befagyasztását, hogy azt a Raiffeisen oroszországi kárainak kompenzálására lehessen felhasználni, de diplomaták szerint egyes tagállamok fenntartásaikat fejezték ki ezzel szemben.

Meglátjuk, hogy ez megkapja-e a szükséges politikai támogatást az EU-ban

- kommentálta Strobl, hozzátéve, hogy a Raiffeisen még mindig bírósághoz fordulhat Ausztriában, hogy követelje a Strabag-részesedés eladását és a bevétel átadását a bank számára. "Biztosak vagyunk abban, hogy kártérítést ítélnének meg számunkra" - jelentette ki a vezérigazgató.

A Raiffeisen részvényárfolyama jelenleg 0,3%-os csökkenést mutat a bécsi tőzsdén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images

