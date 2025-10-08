Súlyos devizapiaci kockázatokra figyelmeztette a világ bankjait az IMF

"Bár a stressztesztek és a rendszerkockázati monitoring fejlődött, a devizapiacok kockázatátviteli és határokon átnyúló tovagyűrűző hatásokban betöltött szerepe továbbra is alulértékelt" - áll az IMF féléves Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentésének egyik fejezetében.
A globális bankok dollárnak való jelentős kitettsége sebezhetővé teszi őket a potenciális finanszírozási sokkokkal szemben. A nem banki pénzügyi intézmények növekvő részvétele és a származékos ügyletek bővülése
növelheti a globális devizapiac sebezhetőségét a kedvezőtlen sokkokkal szemben
- figyelmeztet az IMF.
A devizapiaci feszültségek "átterjedhetnek más eszközosztályokra, szigorítva a pénzügyi feltételeket és kockázatot jelentve a makropénzügyi stabilitásra - különösen azokban az országokban, ahol jelentős devizaeltérések és költségvetési sebezhetőség áll fenn".
Az IMF szerint "a változó globális makropénzügyi környezet aláhúzza a devizapiaci ellenállóképesség megerősítésének szükségességét". A Nemzetközi Valutaalap megjegyezte, hogy
a 2025 áprilisi amerikai vámemelési bejelentéseket követően egyes országok befektetői csökkentették dollárállományukat.
A felügyeleti szerveknek és a bankoknak hatékonyan kell nyomon követniük és kezelniük a jelentős devizákban fennálló likviditási kockázatokat - teszi hozzá a jelentés.
A Federal Reserve más központi bankokkal fenntartott hitelkeretei enyhíthetik a dollárhiányt és megakadályozhatják, hogy a pénzügyi stressz átterjedjen az Egyesült Államokra. Az IMF szerint "
a központi banki swap-vonalak hálózatának megerősítése és bővítése javíthatja a globális devizalikviditási védőhálókat és segíthet csökkenteni a fertőzési kockázatokat."
Az IMF azt is kiemelte, hogy
a nemzetközi tartalékok stabilizáló erőt jelentenek a stressz-időszakokban,
mivel felhasználhatók, amikor a magánfinanszírozás kiszárad.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
