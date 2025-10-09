A bankoknak is fájni fog, amire most Oroszország készül

A parlamentben jelenleg felülvizsgálat alatt álló költségvetési tervezet jövőre két százalékponttal emelné az áfát. Az intézkedés várhatóan növeli majd az inflációt, mivel a vállalatok a fogyasztókra hárítják a terheket.
Jövőre ezek a költségvetési változtatások 277 milliárd rubel (3,40 milliárd dollár) mínuszt eredményeznek
- nyilatkozta Gref. A központi bank előrejelzése szerint a bankszektor nyeresége 3,2-3,8 billió rubel között alakulna jövőre.
Tarasz Szkvortszov, a Sberbank pénzügyi igazgatója később hozzátette: egyes banki szolgáltatásokra vonatkozó adókedvezmények megszüntetése, mint például a kártyaszolgáltatásoké vagy a kereskedői fizetési feldolgozási szolgáltatásoké, szintén hatással lesz a nyereségre.
Az orosz bankok az elmúlt években rekordnyereséget könyveltek el,
részben a gazdasági túlfűtöttségnek köszönhetően, amit az Oroszország által "különleges katonai műveletnek" nevezett ukrajnai háború fenntartása is táplál. A rekordnyereség kiváltotta a közvélemény kritikáját a bankok háborús időszak alatti túlzott profitszerzése miatt.
A gazdasági növekedés várhatóan jelentősen lelassul idén, miután a központi bank egy évvel ezelőtt 21%-ra emelte az alapkamatot a gazdaság lehűtése és az infláció elleni küzdelem érdekében. A lassulás a bankok nyereségét is csökkenti.
Idén a bankszektor nem fogja elérni a tavalyi nyereséget, még megközelíteni sem
- mondta Gref újságíróknak egy pénzügyi konferencián a Fekete-tengeri Szocsiban.
A bankok 2025-ös nyereségének becsült csökkenése ellenére a Sberbank, Oroszország legnagyobb bankja 6-7%-os növekedésre számít, közölte Szkvortszov.
A Sberbank nyereségének felét osztalékként fizeti ki az államnak.
A 2026-ra tervezett osztalékfizetése az állami költségvetés bevételeinek körülbelül 1%-át teszi ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
