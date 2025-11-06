Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?

Szász Péter 2025. november 06. 14:00

A magyar termékek aránya a hazai boltok polcain mindig is sokakat foglalkoztató téma volt – de talán még soha nem volt ennyire aktuális, mint most, amikor a világkereskedelemben egyre több a bizonytalanság, és a vásárlók is tudatosabban keresik a megbízható, helyi forrásból származó árukat. De vajon hogyan gondolkodnak erről ma a magyar fogyasztók? Mennyire fontos nekik, hogy hazai terméket válasszanak, és mit tehetnek a kiskereskedelmi láncok, hogy növeljék a magyar termékek részarányát a kínálatukban? Erről beszélgetünk két vendégünkkel: Benedek Eszterrel, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és Bálint Zoltánnal, a PENNY beszerzési igazgatójával.