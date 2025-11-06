  • Megjelenítés
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Podcast

Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?

A magyar termékek aránya a hazai boltok polcain mindig is sokakat foglalkoztató téma volt – de talán még soha nem volt ennyire aktuális, mint most, amikor a világkereskedelemben egyre több a bizonytalanság, és a vásárlók is tudatosabban keresik a megbízható, helyi forrásból származó árukat. De vajon hogyan gondolkodnak erről ma a magyar fogyasztók? Mennyire fontos nekik, hogy hazai terméket válasszanak, és mit tehetnek a kiskereskedelmi láncok, hogy növeljék a magyar termékek részarányát a kínálatukban? Erről beszélgetünk két vendégünkkel: Benedek Eszterrel, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és Bálint Zoltánnal, a PENNY beszerzési igazgatójával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a Penny támogatásával jelenik meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility