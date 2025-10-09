  • Megjelenítés
Az EU nekimegy Olaszországnak, fontos jogot csavarna ki a kezéből
Az EU nekimegy Olaszországnak, fontos jogot csavarna ki a kezéből

Az Európai Bizottság eljárást indít Olaszország ellen a banki felvásárlásokat korlátozó "aranyhatalmi" törvénye miatt, amely akadályozza az európai bankszektor konszolidációját.

A Reuters négy forrása szerint Brüsszel két különálló eljárást indít Olaszország ellen az egységes piaci és a fúziós szabályok alapján. A lépés az Európai Bizottság azon törekvését tükrözi, hogy előmozdítsa a pénzügyi szolgáltatási ágazat konszolidációját, amely kulcsfontosságú az európai tőkeunió létrehozásához.

Az olasz "aranyhatalmi" jogszabályok célja a nemzetbiztonsági érdekek védelme olyan stratégiai ágazatokban, mint a védelem és a távközlés, de Olaszország ezt a banki szektorra is kiterjesztette.

Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit július 22-én visszavonta ajánlatát a kisebb Banco BPM felvásárlására, a kormányzati beavatkozást okolva a 15 milliárd eurós tranzakció meghiúsulásáért.

Brüsszel úgy véli, hogy az olasz aranyhatalmi jogkörök átfedésben vannak az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) hatásköreivel, korlátozzák a versenyt és sértik a banki függetlenség elvét.

Az EU várhatóan elrendeli, hogy Olaszország vonja vissza az UniCredit meghiúsult ajánlatára vonatkozó rendeletet, miközben egy külön eljárásban az egész aranyhatalmi jogszabályt megtámadja. Az Európai Bizottság november közepéig két külön levelet tervez küldeni Olaszországnak az ügyben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

