Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC

A brit HSBC 13,63 milliárd dollár értékű ajánlatot tett a többségi tulajdonában álló hongkongi Hang Seng Bank kisebbségi részvénycsomagjára - írja a Reuters. A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb bankvásárlása lesz a pénzügyi központban.

Az HSBC 155 hongkongi dollárt kínál részvényenként a Hang Seng Bank fennmaradó 36,5%-áért, amelyet még nem tulajdonol, így a tranzakció a bank teljes értékét 37 milliárd dollárra teszi. A bejelentést követően a Hang Seng Bank részvényei 26,3%-ot emelkedtek, míg a HSBC hongkongi részvényei 6,2%-ot estek.

A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb hongkongi bankfelvásárlása lesz az OCBC 2014-es Wing Hang Bank akvizíciója óta. Georges Elhedery, a HSBC vezérigazgatója szerint ez egy közép- és hosszú távú befektetés egy ikonikus banki hálózatba, amely egyedi ügyfélajánlattal és erős pénzügyi háttérrel rendelkezik.

A lépés ellentétes a HSBC korábbi stratégiájával, amely során Elhedery vezetése alatt a bank számos piacáról kivonult Európában, Észak-Amerikában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben. A Hang Seng Bank azonban megtarthatja különálló márkáját, és a felvásárlás a HSBC hongkongi gazdaságba vetett bizalmát is jelzi.

A HSBC a felvásárlás finanszírozása érdekében körülbelül három negyedévre felfüggeszti részvény-visszavásárlási programját.

Eközben a hongkongi ingatlanfejlesztők nagy eladósodottsággal és erősödő banki nyomással néznek szembe. A Hang Seng Bank rossz hiteleinek állománya is növekedett az elmúlt években a hongkongi és kínai ingatlanpiacoknak való viszonylag magas kitettsége miatt.

2025 júniusára a nem teljesítő hitelek aránya elérte a bruttó hitelállomány 6,7%-át, ami jelentős növekedés a 2023 végi 2,8%-hoz képest.

Elhedery határozottan cáfolta, hogy a Hang Seng Bank felvásárlása egyfajta mentőöv lenne a romló hitelportfólió miatt. Szerinte ez csak egy rövid távú hitelciklus, amely részben normalizálódik, és a bank továbbra is optimista az ágazat közép- és hosszú távú kilátásait illetően.

A HSBC közölte, hogy a bankvásárlás mintegy 125 bázisponttal csökkenti elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját (CET1), amely június végén 14,6% volt. A társaság arra számít, hogy az organikus tőkenövekedéssel és a részvény-visszavásárlások szüneteltetésével visszaállítja a CET1 mutatót a 14,0-14,5%-os célsávba.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock