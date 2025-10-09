Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC

Az HSBC 155 hongkongi dollárt kínál részvényenként a Hang Seng Bank fennmaradó 36,5%-áért, amelyet még nem tulajdonol, így a tranzakció a bank teljes értékét 37 milliárd dollárra teszi. A bejelentést követően a Hang Seng Bank részvényei 26,3%-ot emelkedtek, míg a HSBC hongkongi részvényei 6,2%-ot estek.
A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb hongkongi bankfelvásárlása lesz az OCBC 2014-es Wing Hang Bank akvizíciója óta. Georges Elhedery, a HSBC vezérigazgatója szerint ez egy közép- és hosszú távú befektetés egy ikonikus banki hálózatba, amely egyedi ügyfélajánlattal és erős pénzügyi háttérrel rendelkezik.
A lépés ellentétes a HSBC korábbi stratégiájával, amely során Elhedery vezetése alatt a bank számos piacáról kivonult Európában, Észak-Amerikában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben. A Hang Seng Bank azonban megtarthatja különálló márkáját, és a felvásárlás a HSBC hongkongi gazdaságba vetett bizalmát is jelzi.
A HSBC a felvásárlás finanszírozása érdekében körülbelül három negyedévre felfüggeszti részvény-visszavásárlási programját.
Eközben a hongkongi ingatlanfejlesztők nagy eladósodottsággal és erősödő banki nyomással néznek szembe. A Hang Seng Bank rossz hiteleinek állománya is növekedett az elmúlt években a hongkongi és kínai ingatlanpiacoknak való viszonylag magas kitettsége miatt.
2025 júniusára a nem teljesítő hitelek aránya elérte a bruttó hitelállomány 6,7%-át, ami jelentős növekedés a 2023 végi 2,8%-hoz képest.
Elhedery határozottan cáfolta, hogy a Hang Seng Bank felvásárlása egyfajta mentőöv lenne a romló hitelportfólió miatt. Szerinte ez csak egy rövid távú hitelciklus, amely részben normalizálódik, és a bank továbbra is optimista az ágazat közép- és hosszú távú kilátásait illetően.
A HSBC közölte, hogy a bankvásárlás mintegy 125 bázisponttal csökkenti elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját (CET1), amely június végén 14,6% volt. A társaság arra számít, hogy az organikus tőkenövekedéssel és a részvény-visszavásárlások szüneteltetésével visszaállítja a CET1 mutatót a 14,0-14,5%-os célsávba.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?
Sok vagy kevés 2,2 százalék?
Több ezer repülőjárat késik az Egyesült Államokban, és még nincs vége a fennakadásoknak
Nem sikerült véget vetni a kormányzati leállásnak.
Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye
Több tízezer embert kell szabadságra küldeni.
Elfogták a gyújtogatót, aki halálos tűzvészt okozott Los Angeles egyik leggazdagabb negyedében
Hamarosan bíróság elé áll.
Fontos trendforduló látszik az árampiacon az energetikai szektor legnagyobb szakértői szerint
Nem lehet mindent a piacra bízni.
Bejelentette a WHO: megállni látszik a rettegett, halálos járvány terjedése
Fellélegezhet a világ.
Két napon belül történelmi döntés születhet Franciaországban
Nagy bejelentés készül.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!