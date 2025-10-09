Azonnali fizetések: nagy változást jelentett be Brüsszel

2025 januárjától az euróövezet pénzforgalmi szolgáltatói (PSP-k, azaz gyakorlatilag minden bank)

kötelesek ügyfeleiknek biztosítani az azonnali euró átutalások fogadásának lehetőségét.

Mától pedig már az azonnali átutalások küldését és a kedvezményezett ellenőrzését (VoP) is kötelező szolgáltatásként kell nyújtaniuk, ami szélesebb körben elérhetővé, biztonságosabbá és megfizethetőbbé teszi az azonnali fizetéseket az euróövezet egészében az Európai Bizottság szerint.

Az azonnali fizetésekkel a magánszemélyek számára a pénz azonnal rendelkezésre áll, ami megkönnyíti a vészhelyzetek kezelését vagy a számlák megosztását társasági környezetben. A vállalkozások számára javul a készpénzforgalom kezelése és az ügyfélszolgálat minősége, miközben időt és költségeket takaríthatnak meg.

A változások értelmében a pénzátutalások másodpercek alatt teljesülnek a hét minden napján, beleértve az éjszakákat, hétvégéket és ünnepnapokat is. Emlékezetes: Magyarországon a belföldi forint átutalásoknál ez már 2020 tavasza óta így működik. A hazai azonnali, a teljes bankszektorban kötelező fizetési rendszert világszinten is elsők között vezették be a hazai szolgáltatók az MNB és a Giro koordinálásával.

A Európai Bizottság az eurós azonnali fizetési szolgáltatásoknál leszögezte: a szolgáltatók nem számíthatnak fel magasabb díjat az azonnali átutalásokért, mint a hagyományos átutalásokért. A csalások és hibák elleni védelem érdekében a szolgáltatóknak ellenőrizniük kell, hogy a kedvezményezett neve megegyezik-e a megadott IBAN-számmal, és ezt a szolgáltatást díjmentesen kell biztosítaniuk.

Az új szabályok lehetővé teszik a fizetési és elektronikus pénzintézetek számára, hogy közvetlenül részt vegyenek a fizetési rendszerekben, így hatékonyabban nyújthatják fizetési szolgáltatásaikat.

2027 januárjától az euróövezeten kívüli pénzforgalmi szolgáltatók számára is kötelező lesz, hogy ügyfeleik számára biztosítsák az euróban történő azonnali fizetések küldését és fogadását, valamint a kedvezményezett ellenőrzését.

