Nagy veszélyre figyelmzetet a legnagyobb amerikai bank vezére
Portfolio
Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerint jelentősen megnőtt a kockázata annak, hogy az amerikai részvénypiac komolyabb korrekción megy keresztül a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.

Sokkal jobban aggódom emiatt, mint mások"

- nyilatkozta Dimon a BBC-nek szerdai interjújában, hozzátéve, hogy számos tényező okoz bizonytalanságot a piacon.

A kockázati faktorok között említette a geopolitikai feszültségeket, a költségvetési kiadásokat és a globális újrafegyverkezést.

Mindezek a tényezők olyan problémákat okoznak, amelyekre nem tudjuk a választ"

- fogalmazott a bankár, kiemelve, hogy

az amerikai részvénypiac túlfűtöttségének kockázata megnövekedett.

Dimon mérsékelt aggodalmát fejezte ki az inflációval kapcsolatban is, ugyanakkor bizalmát hangsúlyozta a Federal Reserve függetlenségében, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció kritikával illette Jerome Powell Fed-elnököt.

A JPMorgan vezérigazgatója már a múlt hónapban is óvatosságra intett az amerikai gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. Akkor arra figyelmeztetett, hogy a vámok, a bevándorlás, a geopolitikai helyzet, valamint Donald Trump elnök adó- és költségvetési politikájának teljes hatása továbbra is bizonytalan a hosszú távú ciklusok miatt.

