  • Megjelenítés
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Podcast

Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. Adásunk első részében az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását vizsgáljuk meg közelebbről, ami napról-napra komolyabb befolyást gyakorol amerikaiak millióinak életére. Rengeteg szövetségi alkalmazott maradt fizetés nélkül, és külön aggodalomra ad okot, hogy a leállás az Egyesült Államok légi közlekedését is egyre súlyosabban érinti. Erről a különös jelenségről kérdezzük Szabó Ákost, a Portfolio külpolitikai elemzőjét.

Adásunk második részében arról lesz szó, hogy az OTP Bank Magyarországon elsőként tette lehetővé, hogy magánszemélyek NFC-vel vagy QR-kóddal, néhány érintéssel kérjenek pénzt egymástól – számlaszám ismerete nélkül. Becsei Andrással, a pénzintézet vezérigazgató-helyettesével arról beszélgettünk, miben más ez, mint a hagyományos átutalás, kit céloz a szolgáltatás, és milyen biztonsági mechanizmusok védik az ügyfeleket.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • Történelmi kormányzati leállás az USA-ban – (02:19)

  • Becsei András az OTP új fizetéstechnológiai szolgáltatásáról – (21:55)

Címlapkép forrása: Shutterstock

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Okosan spórolni: Az áramdíjcsökkentés új korszaka a KKV-k számára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility