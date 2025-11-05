Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában

Portfolio 2025. november 05. 17:02

Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. Adásunk első részében az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását vizsgáljuk meg közelebbről, ami napról-napra komolyabb befolyást gyakorol amerikaiak millióinak életére. Rengeteg szövetségi alkalmazott maradt fizetés nélkül, és külön aggodalomra ad okot, hogy a leállás az Egyesült Államok légi közlekedését is egyre súlyosabban érinti. Erről a különös jelenségről kérdezzük Szabó Ákost, a Portfolio külpolitikai elemzőjét.



Adásunk második részében arról lesz szó, hogy az OTP Bank Magyarországon elsőként tette lehetővé, hogy magánszemélyek NFC-vel vagy QR-kóddal, néhány érintéssel kérjenek pénzt egymástól – számlaszám ismerete nélkül. Becsei Andrással, a pénzintézet vezérigazgató-helyettesével arról beszélgettünk, miben más ez, mint a hagyományos átutalás, kit céloz a szolgáltatás, és milyen biztonsági mechanizmusok védik az ügyfeleket.