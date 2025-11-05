Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában

Adásunk második részében arról lesz szó, hogy az OTP Bank Magyarországon elsőként tette lehetővé, hogy magánszemélyek NFC-vel vagy QR-kóddal, néhány érintéssel kérjenek pénzt egymástól – számlaszám ismerete nélkül. Becsei Andrással, a pénzintézet vezérigazgató-helyettesével arról beszélgettünk, miben más ez, mint a hagyományos átutalás, kit céloz a szolgáltatás, és milyen biztonsági mechanizmusok védik az ügyfeleket.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
-
Intro – (00:00)
-
Történelmi kormányzati leállás az USA-ban – (02:19)
-
Becsei András az OTP új fizetéstechnológiai szolgáltatásáról – (21:55)
Címlapkép forrása: Shutterstock
Meg is érkezett a válasz az amerikaiak atomfegyverekkel folytatott tesztjére - Oroszország is atombombákat fog próbálgatni
Trump az orosz szuperfegyverek legutóbbi tesztjei után gurult be.
Itt van a Mol 9 pontja: az olajcég szerint ezekre van most égető szükség
Itt az új európai ipari stratégia.
Súlyos baleset történt a 4-es főúton
Meghalt egy ember.
Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?
Kijött az ISM beszerzésimenedzserindexe.
A magyar aukciók titkai: még ma is kerül elő tízmilliós Zsolnay-váza
Portfolio Business: a Virág Judit Galéria szakértőit, Törő Istvánt és Bársony Balázst kérdeztük.
Veszélyes új rovar jelent meg Magyarországon: a hagyományos riasztók hatástalanok ellene
Az emberre is veszélyt jelentenek.
Vucic: két napon belül eldőlhet a szankciókkal sújtott szerb olajcég sorsa
Oroszország és EU is a listán.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.