Betétesi rohamot és bankválságot idézhet elő a digitális euró?

Az európai jogalkotók kérésére készült tanulmány azt vizsgálta, milyen kockázatokat jelentene a bankszektorra nézve egy digitális valuta bevezetése, amely lényegében egy EKB által garantált elektronikus pénztárca lenne. A vizsgálat különböző forgatókönyveket elemzett, köztük egy hipotetikus "biztonságba menekülés" eshetőségét is.
Az EKB a digitális eurót az amerikai dominanciájú fizetési módok alternatívájaként mutatta be, azonban a bankárok és egyes törvényhozók attól tartanak, hogy ez kiürítheti a bankok lividitási tartalékait.
A tanulmány megállapította, hogy a legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása során,
egy példátlan bankroham esetén a betétesek 699 milliárd eurót vonnának ki az eurózóna bankjaiból, ha a digitális euróban tartható egyéni limit 3000 euró lenne.
Ez a lakossági látra szóló betétek 8,2%-ának felel meg, és a hatás nagyobb lenne a kisebb piaci szereplők és a lakossági bankok esetében. Az EKB által rendkívül valószínűtlennek nevezett forgatókönyvben a vizsgált 2025 bank közül 13 kimerítené kötelező likviditási tartalékát, amit jelenleg a likviditásfedezeti rátával (LCR) mérnek. Ez egyébként felülbecslés lehet, mivel nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy egyes betéteseknek több bankszámlájuk is van – jegyezte meg ugyanakkor az EKB.
A "szokásos üzletmenet" forgatókönyv szerint, amikor a betétesek nem használják ki teljes mértékben a digitális euró keretüket, mindössze
valamivel több mint 100 milliárd euró áramlana ki a bankokból, ami a szektort jóval a likviditási követelmények határán belül tartaná.
Az EKB szerint ezt a kiáramlást több mint ellensúlyozhatja a készpénzről elektronikus fizetési eszközökre való áttérés folyamatos trendje, ami növelheti a banki betétállományt. Az EKB 500, 1000 és 2000 eurós egyéni limiteket is szimulált, amelyek alacsonyabb kiáramlási becsléseket eredményeztek. A tanulmány azt is megállapította, hogy a 3000 eurós tartási limit átlagosan 30 bázisponttal csökkentené a bankok sajáttőke-arányos nyereségét, bár a hatás országonként eltérő.
"Az elemzés megerősíti, hogy a tartási limitek hatékonyan korlátozzák a bankszektorból történő betétkiáramlást olyan szintekre, amelyek megőrzik a pénzügyi rendszer stabilitását és támogatják a monetáris politika helyes kialakítását és végrehajtását" – közölte az EKB.
Az EU pénzügyminiszterei a múlt hónapban megállapodtak a digitális euró bevezetésének ütemtervéről, de fenntartották maguknak a jogot a végső bevezetésről és a tartási limitről szóló döntésre.
Címlapkép forrása: Portfolio
