Betétesi rohamot és bankválságot idézhet elő a digitális euró?

Az Európai Központi Bank (EKB) szimulációja szerint a digitális euró bevezetése a legkedvezőtlenebb forgatókönyv teljesülése esetén 700 milliárd eurós betétkiáramlást okozhat a kereskedelmi bankoknál. Ez körülbelül tucatnyi eurózónabeli bankot sodorna likviditási válságba, ezért az új digitális valuta bevezetését a lehető legnagyobb óvatosássággal kell végrehajtani.

Az európai jogalkotók kérésére készült tanulmány azt vizsgálta, milyen kockázatokat jelentene a bankszektorra nézve egy digitális valuta bevezetése, amely lényegében egy EKB által garantált elektronikus pénztárca lenne. A vizsgálat különböző forgatókönyveket elemzett, köztük egy hipotetikus "biztonságba menekülés" eshetőségét is.

Az EKB a digitális eurót az amerikai dominanciájú fizetési módok alternatívájaként mutatta be, azonban a bankárok és egyes törvényhozók attól tartanak, hogy ez kiürítheti a bankok lividitási tartalékait.

A tanulmány megállapította, hogy a legkedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása során,

egy példátlan bankroham esetén a betétesek 699 milliárd eurót vonnának ki az eurózóna bankjaiból, ha a digitális euróban tartható egyéni limit 3000 euró lenne.

Ez a lakossági látra szóló betétek 8,2%-ának felel meg, és a hatás nagyobb lenne a kisebb piaci szereplők és a lakossági bankok esetében. Az EKB által rendkívül valószínűtlennek nevezett forgatókönyvben a vizsgált 2025 bank közül 13 kimerítené kötelező likviditási tartalékát, amit jelenleg a likviditásfedezeti rátával (LCR) mérnek. Ez egyébként felülbecslés lehet, mivel nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy egyes betéteseknek több bankszámlájuk is van – jegyezte meg ugyanakkor az EKB.

A "szokásos üzletmenet" forgatókönyv szerint, amikor a betétesek nem használják ki teljes mértékben a digitális euró keretüket, mindössze

valamivel több mint 100 milliárd euró áramlana ki a bankokból, ami a szektort jóval a likviditási követelmények határán belül tartaná.

Az EKB szerint ezt a kiáramlást több mint ellensúlyozhatja a készpénzről elektronikus fizetési eszközökre való áttérés folyamatos trendje, ami növelheti a banki betétállományt. Az EKB 500, 1000 és 2000 eurós egyéni limiteket is szimulált, amelyek alacsonyabb kiáramlási becsléseket eredményeztek. A tanulmány azt is megállapította, hogy a 3000 eurós tartási limit átlagosan 30 bázisponttal csökkentené a bankok sajáttőke-arányos nyereségét, bár a hatás országonként eltérő.

"Az elemzés megerősíti, hogy a tartási limitek hatékonyan korlátozzák a bankszektorból történő betétkiáramlást olyan szintekre, amelyek megőrzik a pénzügyi rendszer stabilitását és támogatják a monetáris politika helyes kialakítását és végrehajtását" – közölte az EKB.

Az EU pénzügyminiszterei a múlt hónapban megállapodtak a digitális euró bevezetésének ütemtervéről, de fenntartották maguknak a jogot a végső bevezetésről és a tartási limitről szóló döntésre.

Címlapkép forrása: Portfolio