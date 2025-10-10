Olyasmire készülnek a világ legnagyobb bankjai, ami miatt izgulhatnak a kriptósok

Tíz jelentős bank, köztük a Bank of America, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és az UBS közösen vizsgálja egy stablecoin kibocsátásának lehetőségét, ami újabb jele annak, hogy a hagyományos pénzügyi szektor igyekszik alkalmazkodni a digitális eszközök növekedéséhez.

A bankcsoport, amelynek tagja még a Citi, a MUFG, a Barclays, a TD Bank, a Santander és a BNP Paribas, együttműködik a G7 valutákhoz kötött, blokklánc-alapú eszközök létrehozásának feltérképezésében - közölték a bankok pénteki nyilatkozatukban a Reuters beszámolója szerint.

A kezdeti szakaszban lévő projekt azt vizsgálja, van-e értéke olyan eszközök kibocsátásának nyilvános blokkláncokban, amelyek 1:1 arányban vannak valós valutákhoz kötve - ezeket stablecoinoknak nevezik a kriptovaluták világában.

"A kezdeményezés célja annak feltárása, hogy egy új, iparági szintű megoldás hozhatna-e előnyöket a digitális eszközök területén és fokozhatná-e a piaci versenyt, miközben teljes mértékben megfelel a szabályozói követelményeknek és a legjobb kockázatkezelési gyakorlatoknak" - áll a bankok közleményében.

Számos pénzintézet jelentett be hasonló terveket, különösen most, amikor az emelkedő kriptoárak és Donald Trump amerikai elnök támogatása újra felkeltette az érdeklődést a blokklánc-technológia hagyományos pénzügyi rendszerben való alkalmazása iránt.

Eddig a stablecoinokat főként a kriptopiacok közötti pénzmozgásra használták.

A BCG idei jelentése szerint a stablecoin-tranzakciók közel kilencven százaléka kriptokereskedéshez kapcsolódik, és csak 6 százalékuk tényleges áruk vagy szolgáltatások kifizetésére.

A piacot az El Salvador-i székhelyű Tether uralja, amely a CoinGecko adatai szerint a forgalomban lévő 310 milliárd dollár értékű stablecoinból 179 milliárd dollárt tesz ki.

A francia Societe Generale, amely nem szerepel a listán, idén lett az első jelentős bank, amely dollárhoz kötött stablecoint bocsátott ki digitális eszköz leányvállalatán keresztül.

A token nem terjedt el széles körben, mindössze 30,6 millió dollár van forgalomban.

Egy másik, kilenc európai bankból álló konzorcium, köztük az ING és az UniCredit, a múlt hónapban jelentette be, hogy új vállalatot alapítanak egy euróban denominált stablecoin kibocsátására.

Egyes banki vezetők szerint nagyobb lehetőséget látnak a pénzügyi eszközök tokenizálásában, amelynek során digitális reprezentációkat hoznak létre betétekről, részvényekről és kötvényekről, és ezeket blokkláncon tárolják. A Citi vezérigazgatója júliusban úgy nyilatkozott, hogy a tokenizált betétek valószínűleg fontosabbak, mint egy stablecoin.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images