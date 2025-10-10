  • Megjelenítés
Otthon Start: újabb könnyítéseket jelentett be a kormány
MTI
További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban. A legfrisebb újdonság az, hogy a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik, és a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként. Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.

Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.

Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra; már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a három százalékos hitelt. Hamarosan törvényjavaslat kerül benyújtásra egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagy mértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.

Hozzátette: a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is. Szólt arról is, hogy az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelem beszámítási lehetőség válik elérhetővé. "Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez" - hangoztatta.

Panyi Miklós elmondta: a legfrissebb, e heti kormánydöntések további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében

  • a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik,
  • és a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét,

azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja. 

