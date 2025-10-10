Pert nyert egy devizahiteles másodfokon, egy másik első fokon

Másodfokú devizahiteles győzelem Debrecenben
A Debreceni Nap arról számolt be, hogy a Debreceni Törvényszéken született meg az első olyan másodfokú ítélet, amely a devizahitelesnek kedvezett az Európai Unió Bíróságán (EUB) április végén hozott döntésére hivatkozva. A még szeptember 9-én kihirdetett ítélet szerint az Erste Lízing 2005-ben svájci frank alapú gépjárműlízing-szerződést kötött az ügyféllel több mint 3,188 millió forint értékben, amelyet 2010-ben felmondott és a devizahitelestől több millió forint tartozás és jelentős késedelmi kamat kifizetését követelte. Az elsőfokú bíróság még az Erste Lízing jogutódjaként eljáró Argenta Faktor Zrt.-nek adott igazat, majd fordulat történt: a Debreceni Törvényszék kimondta, hogy
a devizahitel-szerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezéseinek tisztességtelen jellege miatt érvénytelen.
A bíróság indoklásában hangsúlyozta: a szerződésből csak az árfolyamváltozással felmerülő fizetési kötelezettség derül ki, és a hitelező nem hívta fel az ügyfél figyelmét a konstrukció hosszútávú kockázataira. Mivel a szerződés főszolgáltatásáról van szó, a szerződés érvénytelen, a banknak nem jár kamat vagy egyéb díj a kölcsön tőkeösszegén felül. Papp-Lada Beáta, az ügyfél jogi képviselője szerint több mint egy évtizede elsőként ismerte el ezzel a másodfokú bíróság, hogy egy devizahiteles szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmazott, és ezzel precedenst teremtett a jövőbeni hasonló ügyekhez.
Elsőfokú devizahiteles győzelem Budapesten
Az UniCredit Bank ügyfelei 20,5 millió forintot vettek föl még 2007-ben, a kölcsön után pedig több mint 61 milliót fizettek vissza – írta meg a 24.hu. A Fővárosi Törvényszék a napokban hozott ítéletet, amelynek értelmében befizetéseik kétharmada visszajár, ugyanis a hitelintézet még az ügyintézői tanúvallomásaival sem tudta bizonyítani, hogy tisztességes tájékoztatást adott az adósoknak. A bíróság úgy ítélte meg, hogy
az árfolyamkockázati tájékoztató sem volt megfelelő, ezért arra kötelezte a bankot, hogy 40,7 millió forintot fizessen vissza az ügyfélnek.
Bár ez az ítélet nem jogerős, Bihari Krisztina ügyvéd szintén hasonló ítéletekre számít, mert sokan vannak szerinte hasonló cipőben.
Ritka eset az, amikor a bankok nem tudják igazolni a bíróságon, hogy megfelelő tájékoztatást adtak az ügyfeleknek az árfolyamkockázatról, több ezer bírósági eljárás alapján ezt általában az ügyfelek által a hitel- vagy lízingszerződés-kötéskor aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat vagy árfolyamkockázati tájékoztató alapján bizonyítani tudják. Ha ez mégsem sikerül, akkor az Európai Bíróság ítéletei és a Kúria jogegységi határozata alapján sor kerülhet az eredeti állapot helyreállítására, ahogy ez a fenti esetekben megtörténhet, igaz, a második ügy még nem jogerős. Ezek az ítéletek jelenleg egyedi eseteknek tűnnek, de ahogy Lengyelország példája mutatja, a lavina bármikor beindulhat, ez jelent némi kockázatot a bankrendszer számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Folytatódik a diverzifikáció.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Európában nagy a bizonytalanság.
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat
Szerinte csak a munkáját végezte.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
A vámok tartós inflációt okozhatnak.
6 év után visszatér Kínába az NBA
Fontos piac ez a liga számára.
Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának
Lépni kell a gyanús drónröptetések miatt.
Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen
A Fed volt klímakockázati vezetője szerint.
Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket
A szegényebb országokban.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.