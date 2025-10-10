Újabb országban alapít bankot a Revolut

Az újonnan megszerzett engedély lehetővé teszi, hogy
a Revolut megkezdje banki műveleteinek és infrastruktúrájának kiépítését Kolumbiában.
Ez az első a két szükséges szabályozói lépés közül, amelyet a vállalatnak teljesítenie kell ahhoz, hogy bankként működhessen; a következő lépés a működési engedély („Licencia de Funcionamiento”) megszerzése lesz.
A Revolut 2026-os indulásra készül az országban, amikor is a tervek szerint egy teljes digitális banki termékcsomagot vezet be, kifejezetten a kolumbiai fogyasztók igényeire szabva.
A Revolut 146 milliárd kolumbiai peso összegű kezdőtőkét különített el kolumbiai banki műveleteinek elindítására és fejlesztésére. Ez a befektetés megerősíti a vállalat hosszú távú elkötelezettségét a kolumbiai piac iránt
A Revolut gyorsan bővíti globális jelenlétét, célja, hogy minden piacán a három legnépszerűbb pénzügyi alkalmazás egyike legyen. A vállalat már aktív az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Japánban, Új-Zélandon, Szingapúrban, az Egyesült Államokban és Indiában, és gyors ütemben terjeszkedik Latin-Amerikában is. A brazíliai 2023-as indulást követően a Revolut bejelentette, hogy Argentínában is el kíván indulni, és Mexikóban is készül a piacra lépésre, miután 2024-ben megszerezte ottani banki engedélyét.
A Revolut kolumbiai tevékenységét egy helyi leányvállalat, a Revolut Bank Colombia S.A. fogja végezni, amely jelenleg bankként engedélyezési szakaszban van, miután megkapta a bejegyzési engedélyt. Ez az úgynevezett „pre-operatív” fázis a kolumbiai szabályozás szerint megszokott, és lehetőséget ad az új bankoknak, hogy teljes mértékben felkészüljenek a működés megkezdésére.
