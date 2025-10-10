Ujjlenyomatos és szemszkenneres belépést vezet be az egyik amerikai nagybank

Az amerikai pénzintézet korábban még önkéntes alapon tervezte bevezetni a biometrikus adatok regisztrálását a Manhattan-i felhőkarcolóban, azonban a Financial Times által látott belső kommunikáció szerint az augusztus óta az új székházban dolgozó alkalmazottak már olyan e-maileket kaptak, amelyek szerint

a biometrikus azonosítás "kötelező".

Az új rendszerben a munkatársaknak ujjlenyomatukat vagy szemüket kell szkenneltetniük a bejárati biztonsági kapuknál az azonosító kártyák használata helyett. A becslések szerint 3 milliárd dollárba (2,25 milliárd fontba) kerülő székházban végül 10 000 alkalmazott fog dolgozni, amikor az épület az év későbbi részében teljesen benépesül.

Bár a JP Morgan nem kommentálta a hírt, értesülések szerint a biometrikus adatok használata a beléptetéshez az épület biztonságának növelését szolgálja. Egyes alkalmazottak számára kivételt tesznek, ők továbbra is használhatják belépőkártyáikat, de nem világos, milyen kritériumok alapján döntenek erről.

