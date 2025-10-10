  • Megjelenítés
Ujjlenyomatos és szemszkenneres belépést vezet be az egyik amerikai nagybank
Bank

Ujjlenyomatos és szemszkenneres belépést vezet be az egyik amerikai nagybank

Portfolio
A JP Morgan Chase kötelezővé tette a biometrikus azonosítást új New York-i székházában, ahol a dolgozóknak ujjlenyomat vagy szemszkenner használatával kell belépniük az épületbe az eredetileg tervezett önkéntes rendszer helyett - jelentette a The Guardian. Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Az amerikai pénzintézet korábban még önkéntes alapon tervezte bevezetni a biometrikus adatok regisztrálását a Manhattan-i felhőkarcolóban, azonban a Financial Times által látott belső kommunikáció szerint az augusztus óta az új székházban dolgozó alkalmazottak már olyan e-maileket kaptak, amelyek szerint

a biometrikus azonosítás "kötelező".

Az új rendszerben a munkatársaknak ujjlenyomatukat vagy szemüket kell szkenneltetniük a bejárati biztonsági kapuknál az azonosító kártyák használata helyett. A becslések szerint 3 milliárd dollárba (2,25 milliárd fontba) kerülő székházban végül 10 000 alkalmazott fog dolgozni, amikor az épület az év későbbi részében teljesen benépesül.

Bár a JP Morgan nem kommentálta a hírt, értesülések szerint a biometrikus adatok használata a beléptetéshez az épület biztonságának növelését szolgálja. Egyes alkalmazottak számára kivételt tesznek, ők továbbra is használhatják belépőkártyáikat, de nem világos, milyen kritériumok alapján döntenek erről.

Portfolio Banking Technology 2025
Hasonló témákról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Mastercard: közeleg az idő, amikor AI-ügynökök vásárolnak helyettünk

Levélben kérik a Bizottság közbelépését a magyar arcfelismerő rendelet miatt

Új határellenőrzési rendszer lép életbe Európában

Olyan rendszert vezetett be az EU, ami Magyarország határát is érinti

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1167994586-adásvétel-arverés-bíróság-ház-ingatlan-ítélet-jog-lakás-tulajdon-végrehajtás
Bank
Pert nyert egy devizahiteles másodfokon, egy másik első fokon
Pénzcentrum
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility