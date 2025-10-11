Neobankok keresztúton - Bizalmi kihívások és növekedési kockázatok a szektorban

Az EY korábbi kutatása szerint a pénzügyi fogyasztók harmada a hagyományos bankokat, míg valamivel többen (37%) a fintech cégeket tartják a legmegbízhatóbb pénzügyi szolgáltatóknak (iResearch, 2024). Az EU-s pénzügyi felügyeletek 70%-a emellett magas, illetve növekvő pénzmosási (anti money laundering) kockázatot lát a szektorban (EBA, 2025). Iparági becslések alapján ráadásul a fintech startupok 73%-a három éven belül elbukik, bukást megelőzni képes compliance-problémák miatt (Pr Newswire, 2025).

A fintech szektor mára számos innovációval formálta a pénzügyi fogyasztók világát (digitális számlák, instant kártyák, mobilfizetések, nyílt bankolási megoldások stb.), a befektetői tőkeáramlás és gyors növekedési elvárás ugyanakkor olyan kockázatokat hozott, amelyek egyre inkább bizalmi válság felé terelik a szereplőket.

Verseny a bankokkal és egymással

Az európai fintech piac méretét 2025-ben 78,7 milliárd euróra tartják, és 2030-ra várhatóan eléri a 160 milliárd eurót. A tranzakciós volumen 2024-ben meghaladta a 3,3 billió eurót. 2023-ban a 272 jegyzett fintech-unicornis összesen 861 milliárd eurót értéket képviselt. (Fintechnetwork, 2024)

A fenti számokkal érzékeltetett erőteljes dinamizmus azonban széttöredezett piaccal párosul, amit jól mutat, hogy az EU-ban több mint félezer engedélyezett fintech és e-money intézmény működik (EBA Register, 2024). Mivel a szolgáltatások homogenizálódnak, az ügyfelekért vívott harc elsősorban az élményről és az árakról szól, az ügyfélszerzés pedig egyre drágább a fintech cégeknek is.

A Statista adatai alapján 2024-ben Európában 547 millió fintech-felhasználói fiók volt, ami konzervatív becslés szerint kb. 220-270 millió egyedi felhasználót, vagyis az EU lakosságának mintegy 40-60%-át jelenti. (Revista Economica vol 74, 2024)

A szektorban zajló versenyt a „nagy nevek” dominálják. A Revolut több mint 1 milliárd eurós befektetést tervez Franciaországban és már 55–60 millió ügyféllel rendelkezik globálisan. A holland bunq 12,5 millió ügyféllel és 4,5 milliárd eurónyi betétvolumennel nőtte ki magát; a francia Qonto 486 millió eurós tőkebevonással vált a KKV-szegmens zászlóshajójává. A svéd Klarna IPO-ja újra Európa figyelmét vonta magára, 13,9 milliárd eurós értékeléssel.

Befektetői nyomás és kontrollhiány

2021 és 2023 között az európai fintech szektor több mint 30 milliárd dollár befektetést kapott (KPMG 2023). Ennek az összegnek a döntő többsége ügyfélszerzésre ment, és mindössze 10-15% jutott compliance vagy IT fejlesztésekre (Fintech Global, 2025). Ami egyben azt is sejteti, hogy a tőkebefektetők gyors növekedési elvárása sok fintech számára a kontrollfunkciók elhanyagolásához vezetett.

Az EBA 2025-ös kockázati jelentése szerint számos fintech vállalat még a kezdeti szakaszban sem rendelkezik megfelelő compliance és irányítási struktúrákkal, amelyek szükségesek lennének a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás kockázatainak kezeléséhez. A felügyeleti hatóságok aggodalmukat is kifejezték e téren, hogy több fintech a gyors ügyfélszerzésre helyezi a hangsúlyt a kontrollfunkciók megerősítése helyett. (EBA, 2025)

Az elmaradó compliance képességek kapcsán kirótt méretes hatósági büntetések a legnagyobbakat érintették: az N26 2021-ben 4,25 millió eurós, majd 2023-ban további 9,2 millió eurós bírságot kapott AML-hiányosságok miatt,a Revolut 2023-ban ugyanezért 3,5 millió eurót fizetett Litvániában. A Foxpay esetében egyenesen engedély-visszavonásra került sor, mivel a cég rendszerszinten bukott el az AML és governance követelmények teljesítésében.

Ezek a példák rávilágítanak: a „növekedj bármi áron” stratégiája rövid távon működhet, de hosszú távon működési korlátozásokhoz és reputációs károkhoz vezet. Az olyan nagy nevek, mint a Klarna vagy a Starling Bank (tervezett 4,7 milliárd euró értékelésű másodlagos részvénykibocsátás), már jóval nagyobb hangsúlyt kell, hogy helyeznek a szabályozói megfelelésre és a fenntartható működésre.

A pénzmosók célkeresztjében

A bűnözői hálózatok gyorsan felismerték a digitális fintech megoldások sebezhetőségeit.

Az EU-ban 2024–2025 között több mint 36 millió eurónyi AML-bírságot szabtak ki fintech-szolgáltatókra. Az átlagos bírság 4-5 millió euró, de a nagyobb szereplők – mint az N26, a Revolut vagy a Starling Bank – már 10-30 millió euró közötti összegeket is fizettek. Nézzünk néhány példát.

A brit FCA 2024-ben rekordösszegű, 29 millió fontos bírságot szabott ki a Starling Bankra, miután a szankciószűrési rendszerét úgy jellemezte, hogy az „szélesre tárta az ajtót a bűnözők előtt”.

A Monzo nemrégiben szintén vizsgálat alá került pénzmosás-megelőzési hiányosságok miatt és ne feledjük a Binance esetét: több EU-s országban (Hollandia, Belgium, Franciaország) betiltások és korlátozások érték AML, valamint engedélyezési problémák miatt.

A Revolut esetében a könyvvizsgálói hatóság (FRC) nyilvánosan kifogásolta, hogy az éves jelentés bizonyos részei „nem adnak megfelelő biztosítékot”, ami reputációs kockázatot okozott. De a klasszikus negatív példa pedig továbbra is a Wirecard 2 milliárd eurós „eltűnt pénze”, amely az egész európai piacot sokkolta és máig a transzparencia hiányának szimbóluma.

Ezen esetek jól mutatják, hogy a transzparencia, a bizalom, a digitális onboarding és a tranzakciófigyelés területén a fintech-eknek nem csupán lépést kell tartaniuk, hanem élen kell járniuk a technológiai innovációban és e téren van mit tanulniuk a hagyományos bankoktól.

Infrastruktúra és együttműködés hiánya

A bizalom kérdésére fordítható erőforrások dolgában ugyanakkor van mozgástere a fintech cégeknek. A cégek egy része saját maga épít alapinfrastruktúrát (legyen szó core banking rendszerről, ügyfél-azonosítási folyamatról vagy tranzakció-monitoringról), ez legtöbb esetben azonban a költségek elszabadulásának melegágya. Egy új szereplőnek gyakran több millió eurót kell költenie olyan rendszerekre, amelyeket mások már kifejlesztettek, ahelyett, hogy közösen használt, iparági szinten auditált megoldásokra támaszkodna.

Számos nemzetközi elemzés azt mutatja, hogy a meglévő core banking rendszerek modernizálása vagy az open source / felhő-natív platformokra való áttérés jelentős megtakarításokat hozhat. A Mambu szerint, amikor bankok a legacy rendszerekről next generation platformra váltanak, akár ~50 %-os IT-költség-csökkenés is elérhető. (Mambu, 2021). A McKinsey elemzései pedig ~20-30%-os költségcsökkentést jeleznek platformépítési és változtatási költségekben. (McKinsey, 2025)

Az olyan nyílt forráskódú projektek, mint a Fineract, a Mojaloop (valamint az ezen építőelemekre épülő komplett banki platformok) szakértői becslések alapján akár 30-40%-kal csökkenthetik a piacra lépés költségeit. Van tehát mozgástér a feszesnek érzett költségvetésben, mivel moduláris felépítésük révén ezek a platformok elérhetővé teszik a legfontosabb szolgáltatási építőkockákat (legyen szó számlavezetésről, fizetésindításról vagy ügyfél-átvilágításról) és jut erőforrás az élménytermékeken túl a bizalmat erősítő részekre.

A felhő előnyei és felügyelete

Az európai bankok mellett ma már fintech cégek 90%-a használ már valamilyen felhőszolgáltatást (coinlaw, 2025). A szolgáltatók (AWS, Azure, Google Cloud), jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a startupok és új belépők gyorsan, alacsony belépési költséggel léphessenek piacra. Az on-demand skálázhatóság lehetővé teszi, hogy néhány hét alatt olyan infrastruktúrát építsenek fel, amely korábban éveket és sokmilliós beruházást igényelt volna. Az AWS és a McKinsey adatai szerint a banki és fintech szereplők a modern felhőalapú architektúrák mellett használt generatív AI alkalmazásokkal 30–40%-os költségcsökkentést és 50%-kal gyorsabb megvalósítási ütemet érhetnek el a hagyományos, saját infrastruktúrán futó rendszerekhez képest.

A globális felhőpiac „rendkívül koncentrált” jellegére megszületett EU-s válasz a DORA 2025-től közvetlen felügyeleti jogot adott a kritikus felhőszolgáltatók felett, ami rendszerszinten erősíti a szektor iránti közbizalmat.

A fintech/neobanki szektor jövője Európában az együttműködés és az ügyfelekért érzett felelősségvállalás irányába mutat. A szabályozói üzenet konzisztens: az innováció nem járhat a prudenciális és biztonsági követelmények felpuhulásával. Ahogy egy iparági szakértő fogalmazott:

A compliance és a növekedés kéz a kézben kell, hogy járjon – különben előbb-utóbb utolér a valóság.

A szerző a Binx CTO-ja volt 2021-2025 között.

