Gyűlnek a bajok az irodahiteleknél
Portfolio
Megugrott a késedelmes irodahitel-törlesztések aránya az Egyesült Államokban szeptemberben, elsősorban egy jelentős manhattani irodaház nemfizetése miatt - derül ki a Fitch hitelminősítő pénteken közzétett jelentéséből a Reuters beszámolója szerint.
Az amerikai irodapiaci késedelmi ráta 42 bázisponttal 8,12%-ra emelkedett szeptemberben az augusztusi 7,7%-ról a Fitch adatai szerint.

A legalább 60 napos késedelembe esett irodai jelzáloggal fedezett értékpapírok (CMBS) valamivel több mint 1 milliárd dollárt tettek ki a összesen 2,05 milliárd dollárnyi újonnan késedelmes kereskedelmi ingatlanfedezetű hitelből.

A növekedés fő oka egy 180 millió dolláros hitel nemfizetése volt, amely a manhattani 261 Fifth Avenue irodaházat finanszírozta.

Az 1928-ban épült épület hitele a múlt hónapban lejáratkor került késedelembe. A Starbucks, az épület egyik legnépszerűbb bérlője, a múlt hónap végén jelentette be, hogy bezárja az itt található üzletét, valamint több mint 450 másik egységét országszerte.

A második legnagyobb irodai nemfizetés egy 79 millió dolláros hitelhez kapcsolódott, amely a CityPlace I felhőkarcolót finanszírozta, amely a connecticuti Hartford legmagasabb épülete.

Ezek és más irodahitel-késedelmek mellett a legalább 60 napos késedelembe esett amerikai CMBS-ek aránya összességében 10 bázisponttal 3,1%-ra emelkedett az elmúlt hónapban, felketlve a hitelminősítő érdeklődését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

