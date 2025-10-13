  • Megjelenítés
Bejelentették: hamarosan a bankok is bevetik a stablecoinokat a nemzetközi fizetéseknél
Bank

Bejelentették: hamarosan a bankok is bevetik a stablecoinokat a nemzetközi fizetéseknél

Portfolio
A Visa bejelentette: a Visa Direct szolgáltatáson keresztül stablecoin-alapú előfinanszírozási pilotot indít - közölte a társaság. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Az új pilot keretében a Visa Direct a stablecoinokat teszteli finanszírozási forrásként, azzal a céllal, hogy gördülékenyebbé tegye a határokon átnyúló pénzmozgás folyamatát, biztosítsa a gyorsabb tőkehozzáférést, és nagyobb rugalmasságot nyújtson a pénzintézetek számára a globális kifizetések kezelésében.

A közlemény szerint Chris Newkirk, a Visa kereskedelmi és pénzmozgási megoldásokért felelős elnöke kifejtette:

A Visa Direct stablecoin-integrációja lefekteti az alapjait annak, hogy a pénz azonnal eljuthasson a világ bármely pontjára, és nagyobb választási lehetőséget adjon a vállalatoknak a kifizetések módját tekintve.

Miért fontos a fejlesztés?

  • Likviditás biztosítása: a stablecoin-alapú előfinanszírozás lehetőséget ad arra, hogy a cégek ne tartsanak nagy összegű hagyományos pénzeszközt lekötve, így a tőkéjük folyamatosan dolgozhat, miközben a kifizetések fedezete garantált.
  • Az intézmények percek alatt küldhetnek pénzt, ami dinamikusabb és rugalmasabb likviditáskezelést tesz lehetővé.
  • A stablecoinok egységes elszámolási réteget biztosítanak, csökkentve a helyi valuták árfolyam-ingadozásának kockázatát, és stabilabbá téve a treasury műveleteket.

Hogyan működik a Visa Direct pilot programja?

  • Stablecoin előfinanszírozás: a vállalatok stablecoinban finanszírozzák elő a Visa Direct rendszert a kifizetések fedezésére. A Visa ezeket a stablecoinokat „banki pénzként” kezeli, és azonnal elérhetővé teszi a kifizetésekhez.
  • A program célcsoportját azok a bankok, pénzküldő társaságok és egyéb pénzintézetek jelentik, amelyek nagy volumenű nemzetközi kifizetéseket bonyolítanak, és gyorsabb, hatékonyabb likviditáskezelésre van szükségük.
  • A Visa jelenleg kiválasztott partnerekkel dolgozik, akik megfelelnek a pilot feltételeinek. A program bővítése 2026-ban várható.
Portfolio Banking Technology 2025
A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és a banki AI-fejlesztésekről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
london felhőkarcoló
Bank
Tömegével hirdetik az új állásokat Londonban, hasít a fintech és az AI
Pénzcentrum
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility