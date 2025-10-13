Bejelentették: hamarosan a bankok is bevetik a stablecoinokat a nemzetközi fizetéseknél

Az új pilot keretében a Visa Direct a stablecoinokat teszteli finanszírozási forrásként, azzal a céllal, hogy gördülékenyebbé tegye a határokon átnyúló pénzmozgás folyamatát, biztosítsa a gyorsabb tőkehozzáférést, és nagyobb rugalmasságot nyújtson a pénzintézetek számára a globális kifizetések kezelésében.

A közlemény szerint Chris Newkirk, a Visa kereskedelmi és pénzmozgási megoldásokért felelős elnöke kifejtette:

A Visa Direct stablecoin-integrációja lefekteti az alapjait annak, hogy a pénz azonnal eljuthasson a világ bármely pontjára, és nagyobb választási lehetőséget adjon a vállalatoknak a kifizetések módját tekintve.

Miért fontos a fejlesztés?

Likviditás biztosítása: a stablecoin-alapú előfinanszírozás lehetőséget ad arra, hogy a cégek ne tartsanak nagy összegű hagyományos pénzeszközt lekötve, így a tőkéjük folyamatosan dolgozhat, miközben a kifizetések fedezete garantált.

Az intézmények percek alatt küldhetnek pénzt, ami dinamikusabb és rugalmasabb likviditáskezelést tesz lehetővé.

A stablecoinok egységes elszámolási réteget biztosítanak, csökkentve a helyi valuták árfolyam-ingadozásának kockázatát, és stabilabbá téve a treasury műveleteket.

Hogyan működik a Visa Direct pilot programja?

Stablecoin előfinanszírozás: a vállalatok stablecoinban finanszírozzák elő a Visa Direct rendszert a kifizetések fedezésére. A Visa ezeket a stablecoinokat „banki pénzként” kezeli, és azonnal elérhetővé teszi a kifizetésekhez.

A program célcsoportját azok a bankok, pénzküldő társaságok és egyéb pénzintézetek jelentik, amelyek nagy volumenű nemzetközi kifizetéseket bonyolítanak, és gyorsabb, hatékonyabb likviditáskezelésre van szükségük.

A Visa jelenleg kiválasztott partnerekkel dolgozik, akik megfelelnek a pilot feltételeinek. A program bővítése 2026-ban várható.

