Már gyűrűvel is fizethetsz Magyarországon

A RingPay gyűrűje egy vízálló, töltést nem igénylő eszköz, amely az érintéses (NFC-s) terminálokkal működik. A társaság közlése szerint a fizetésre alkalmas gyűrű kompatibilis Magyarország összes bankjával a Curve Pay-en keresztül, és használható Revoluttal is.

A RingPay a brit Money Carer viselhető fizetési megoldásokra specializált ágazata. A Money Carer az Egyesült Királyság egyik pénzügyi szolgáltatója.

A gyűrű a tokenizált adatokat használ a tranzakcióknál, azaz minden tranzakcióhoz egyedi, titkosított tokent használ, így a valós kártyaadatok nem kerülnek továbbításra, ez pedig csökkenti a csalások esélyét.

