Tömegével hirdetik az új állásokat Londonban, hasít a fintech és az AI

A londoni pénzügyi szektorban jelentősen nőtt az álláslehetőségek száma a harmadik negyedévben, elsősorban a fintech cégek fellendülésének és a mesterséges intelligencia iránti növekvő érdeklődésnek köszönhetően - írja a Reuters.

A Morgan McKinley London Employment Monitor hétfői jelentése szerint a pénzügyi szektorban

9%-kal nőtt az álláshelyek száma az előző év azonos időszakához képest.

Mark Astbury, a Morgan McKinley igazgatója elmondta, hogy az év elején tapasztalt éles visszaesést - amelyet a potenciális kereskedelmi vámok körüli bizonytalanság okozott - egy jelentős fellendülés ellensúlyozta, mivel a munkáltatók folytatták korábban elhalasztott toborzási terveiket. A munkaerő-közvetítő cég ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a pályakezdők felvétele lassul annak következtében, hogy egyre több pozíciót automatizálnak.

Az idei évben a munkáltatók már 6425 fintech pozíciót hirdettek meg, ami máris meghaladja a tavalyi teljes számot.

Ez Astbury szerint az MI-platformok kereskedelmi hasznosításáért folytatott versenyt tükrözi.

A november 26-i költségvetés közeledtével azonban sok vállalkozás óvatos marad. A brit kormány társadalombiztosítási adóemelési intézkedései már így is kihatottak rájuk, és most további adóemelésektől tartanak. "A legtöbb esetben a döntéseket inkább elhalasztják, mintsem visszavonják" - jegyezte meg Astbury.

Az igazgató strukturális változásokra is rámutatott, amelyek átformálják a pénzügyi szektor munkaerőpiacát: a junior pozíciók inkább olyan városokba kerülnek, mint Belfast és Glasgow, az automatizálás pedig csökkenti az adminisztratív szerepköröket. London ugyanakkor továbbra is vonzza a leendő vezetőket,

különösen a technológia, a vállalati pénzügyek és az AI-stratégia területén.

