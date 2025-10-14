20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában

A SoftBank szeptember közepe óta egyeztet intézményi befektetőkkel a lehetséges értékelésről. A források szerint

a befektetők 2 billió jent tekintenek alapértéknek, de az értékelés akár a 3 billió jent, 20 milliárd dollárt is meghaladhatja.

Az értékelési tárgyalások időzítése kedvező, hiszen az amerikai IPO-piac a legaktívabb negyedévét zárta 2021 vége óta: a harmadik negyedévben a vállalatok 24 milliárd dollárt vontak be első részvénykibocsátásokon keresztül a Dealogic adatai szerint.

Az alapértékelés a PayPay japán üzletágának bővülésén alapul, de a befektetők között eltérő vélemények vannak a külföldi terjeszkedési kilátásokról, ami magasabb értékelést is indokolhat. A PayPay nemrég jelentette be, hogy a felhasználók külföldön is fizethetnek az alkalmazással, kezdve Dél-Koreával.

A PayPay vezető szerepet játszott abban, hogy a japán fogyasztókat a készpénzhasználattól a mobilalkalmazáson keresztüli fizetések felé terelje, különböző kedvezményeket kínálva. A cég piacvezető a QR-kódos fizetésekben, és banki, valamint hitelkártya-szolgáltatásokat is nyújt.

A SoftBank távközlési részlege arról számolt be, hogy a PayPay-t is magában foglaló pénzügyi szegmensének működési nyeresége több mint kétszeresére, 18,1 milliárd jenre nőtt az április-júniusi negyedévben. A PayPay lépéseket tesz kriptovaluta-üzletágának megerősítésére is. A múlt héten bejelentette, hogy 40%-os részesedést szerzett a Binance japán üzletágában, és új kriptoszolgáltatásokat tervez indítani.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

