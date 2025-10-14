  • Megjelenítés
20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában
Bank

20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában

Portfolio
A SoftBank a PayPay fizetési alkalmazás üzemeltetőjének tőzsdei bevezetését tervezi az Egyesült Államokban, akár már decemberben. A befektetők várakozásai szerint a japán cég értéke meghaladhatja a 3 billió jent, azaz a 20 milliárd dollárt. A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A SoftBank szeptember közepe óta egyeztet intézményi befektetőkkel a lehetséges értékelésről. A források szerint

a befektetők 2 billió jent tekintenek alapértéknek, de az értékelés akár a 3 billió jent, 20 milliárd dollárt is meghaladhatja.

Az értékelési tárgyalások időzítése kedvező, hiszen az amerikai IPO-piac a legaktívabb negyedévét zárta 2021 vége óta: a harmadik negyedévben a vállalatok 24 milliárd dollárt vontak be első részvénykibocsátásokon keresztül a Dealogic adatai szerint.

Az alapértékelés a PayPay japán üzletágának bővülésén alapul, de a befektetők között eltérő vélemények vannak a külföldi terjeszkedési kilátásokról, ami magasabb értékelést is indokolhat. A PayPay nemrég jelentette be, hogy a felhasználók külföldön is fizethetnek az alkalmazással, kezdve Dél-Koreával.

A PayPay vezető szerepet játszott abban, hogy a japán fogyasztókat a készpénzhasználattól a mobilalkalmazáson keresztüli fizetések felé terelje, különböző kedvezményeket kínálva. A cég piacvezető a QR-kódos fizetésekben, és banki, valamint hitelkártya-szolgáltatásokat is nyújt.

A SoftBank távközlési részlege arról számolt be, hogy a PayPay-t is magában foglaló pénzügyi szegmensének működési nyeresége több mint kétszeresére, 18,1 milliárd jenre nőtt az április-júniusi negyedévben. A PayPay lépéseket tesz kriptovaluta-üzletágának megerősítésére is. A múlt héten bejelentette, hogy 40%-os részesedést szerzett a Binance japán üzletágában, és új kriptoszolgáltatásokat tervez indítani.

Portfolio Banking Technology 2025
A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Megvan a világ új legértékesebb startupja, 500 milliárd dollárt ér

Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője

16 százalékot száguldott első tőzsdei napján a Klarna

Mi marad a kripto- és MI-lufik kidurranása után?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pénzmosási ügy a Revolutnál: lemondott a pénzügyi vezető
Bank
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
Pénzcentrum
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility