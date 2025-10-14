Az AI-forradalom miatt ezrek kerülhetnek utcára az egyik legnagyobb ameriaki banknál

A Goldman Sachs belső körlevélben tájékoztatta alkalmazottait a lehetséges elbocsátásokról és a felvételek lassításáról az év végéig, miközben a mesterséges intelligencia alkalmazásával kívánja növelni a termelékenységet.

A Reuters által látott belső dokumentum szerint a Wall Street-i óriásbank a következő időszakban létszámcsökkentésre és a munkaerő-felvétel visszafogására készül.

A Goldman Sachs stratégiájának középpontjában a mesterséges intelligencia áll, amellyel a vállalat hatékonyságának és termelékenységének javítását célozza meg.

A Goldman Sachs a keddi piacnyitás előtt ismertette legfrissebb, harmadik negyedéves számait. A bank jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat, elsősorban az emelkedő tanácsadói díjaknak és az ügyfélvagyon-kezelésből származó bevételek meredek emelkedésének köszönhetően.

