Be akar törni a lakossági piacra a hazai neobank, amely alacsony költségekkel operál

Ángyán Balázs (Számlázz.hu) elmondta, hogy 2005-ben alapították meg a Számlázz.hu-t, 5 év alatt mindössze 70 ügyfelet gyűjtöttek, és ezekből is mindössze kb. 50-en fizettek a szolgáltatásért. Kis lépésekkel, folyamatosan építkezve értek el oda, hogy ma már több mint félmillió aktív ügyféllel rendelkeznek, és

a magyar GDP durván harmadát számlázzák ki az ügyfeleik a szolgáltatásuk segítségével.





A Számlázz.hu több országot átfogó felmérése szerint az üzleti adminisztrációval a vállalkozások több mint fele az idejének több mint 40%-át tölti üzleti adminisztrációval, ők ezt az időt szeretnék csökkenteni. A fizetési műveleteknél is lehet időt megtakarítani, az ügyfeleik130 millió számlát állítanak ki és több mint 100 millió számlát fogadnak be. 40 millió B2B számla keletkezik, ezek 60 százaléka átutalásos.

Egy utalás manuálisan alsó hangon durván 1 perc munkát jelent, míg a Binx/számlázz.hu megoldásával felfelé kerekítve ez 30 másodperc. Egy év alatt a Számlázz.hu-nál lévő ügyfelek durván 23 évnyi időt spórolhatnak meg ezzel.

Közös számlacsomag

A BinX és a Számlázz.hu egy új, közös számlacsomagot jelentett be. Az együttműködés a két cég között 2024-ben kezdődött, a vállalkozások pedig innentől kezdve automatizáltan fizethetik ki számláikat - manuális adminisztráció nélkül.

Október 1-jétől élő ajánlat a BinX és a Számlázz.hu új számlacsomagja (BinX Pro), ehhez egy üzleti prémium kártya és számlavezetés jár díjmentesen, minden nem BinX-en belüli utalás fixen 199 forint, a BinX-en belüli utalások pedig díjmentesek. Eddig 1,38 millió darab átutalás történt a Binx indulása óta, 1033 milliárd forint értékben.

A binxes vállalkozók által megtakarított összeg a neobank saját becslése szerint 1,77 milliárd forintra tehető, átlagosan havi 40 ezer forintnyi megtakarítást érhettek el a Binx ügyfelek, utalásonként 2630 forintot spórolhatnak meg a vállalkozók, ez tranzakciós illetékkel együtt értendő. (Értelemszerűen egy kisebb forgalmú mikrovállalkozás kevesebbet, egy nagyvállalkozás többet takaríthat meg).

Tranzakciós illeték és árazás

A június 21-én hatályba lépett adómódosítás tranzakciós illeték fizetésre kötelezte a BinX-et is, korábban e-pénz szolgáltatóknak ezt nem kellett fizetni ezt az adótételt.

A Binx ezt tudomásul vette, de nem hárítja át az illetéket.

Demeter Ákos, a Binx nemrégiben kinevezett ügyvezetője szerint a társaság szolgáltatása nem azért olcsó, mert eddig nem fizetett tranzakciós illetéket. A vezető elmondta, a Binx "felhőben született", nagy fokú költséghatékonyság mellett üzemeltethető az IT-rendszere, nincs fiókjuk, mindezek kombinációjából ered, hogy 60-70%-kal olcsóbb értékajánlatot tudnak adni.

A neobank célja, hogy árazás szempontból diszruptálja a magyar bankrendszert.

A most jellemző fix díj+százalékos díj árazási logika Demeter Ákos szerint idejét múlt:

Ezt meg kell változtatni, a kormányzati célokkal összhangban. Szakpolitikai oldalról a bankrendszeren nagy nyomás van, hogy fix díjasan árazzák a szolgáltatást.

Üzleti modell és növekedési tervek

Az üzleti modellről elmondta, a társaság minél több ügyfelet akar szerezni és a kamatbevételekből akar megélni. A Binx e-pénz szolgáltató, de ezt a pénzt, ami az ügyfelek számláján van, befektethetik állampapírokba. Ezen pedig kalkulálható módon kamatot realizálhat a társaság.

Az elmúlt közel 16 hónap alatt 6 ezer ügyfelet szerzett a BinX, összehasonlításképpen a Revolutnak durván 9 ezer vállalati ügyfele van. Év végéig szeretnék utolérni őket ebben a mutatóban.

A Számlázz.hu több mint 500 ezer aktív ügyféllel rendelkezik, ebből több, mit 100 ezer ügyfélnek alanyi jogon jár a Binx és a Számlázz.hu közös számlacsomagja, így valószínűleg jelentősebb az ügyfélszám növekedés előtt áll a társaság.

A neobank külföldi terjeszkedésben is gondolkozik a távolabbi jövőben, és emellett lakossági oldalon is szeretne elindulni, ez már a közeljövő terve

- árulta el Demeter Ákos. Hozzátette, hogy nem szeretnék kuponozási módszerrel (amikor a számlanyitásért fizetnek egy pár ezer forintos összeget) megszerezni az ügyfeleket, organikusan szeretnének ügyfeleket akvirálni. Elárulták azt is, vannak olyan többmilliárd forintos éves árbevételű vállalatok is, amelyek a BinX-nél (is) vezetnek számlát, pedig ilyen méretű vállalatokra eredetileg nem is számítottak.

