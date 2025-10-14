Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése

A bevételek és az eredmény szempontjából is a vártnál kedvezőbb gyorsjelentést tett közzé a JP Morgan. A legnagyobb amerikai bank részvényárfolyama egyelőre stagnálást mutat a nyitás előtti kereskedésben.

A pénzintézet nettó bevétele 46,42 milliárd dollárra nőtt, ami meghaladja a 45,38 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A nettó nyereség 12%-kal emelkedett, elérve a 14,4 milliárd dollárt. Az egy részvényre jutó eredmény 4,1%-kal magasabb a vártnál.

A bank 8 milliárd dollár értékben vásárolt vissza részvényeket a negyedév során - írja a Reutrs.

A nettó kamatbevétel 24,1 milliárd dollárt tett ki, míg a hitelezési veszteségekre képzett céltartalék 3,4 milliárd dollár volt.

A bevételnövekedés több tényezőnek köszönhető:

jelentősen nőttek a nem kamatjellegű bevételek, különösen a vagyonkezelési és befektetési banki díjak területén,

banki díjak területén, az értékpapír-piaci bevételek 25%-kal emelkedtek a k ötvény- és részvénypiaci üzletágak erős teljesítménye miatt,

erős teljesítménye miatt, a lakossági és közösségi banki szegmensben a kártyaszolgáltatások és autófinanszírozás is hozzájárultak a növekedéshez.

Egész jó, 17%-os sajáttőke-arányos megtérülést (ROCE) ért el a negyedévben a társaság, a bank vezetése ugyanakkor kiemelte a geopolitikai helyzet és kereskedelmi kérdések miatti fokozott bizonytalanságot, bár hangsúlyozta az amerikai gazdaság ellenálló képességét a gyengülés jelei ellenére.

Az elemzők többsége továbbra is vételre ajánlja a JPMorgan részvényeit. A 26 elemző közül 16 "erős vétel" vagy "vétel", 8 "tartás", 2 pedig "eladás" vagy "erős eladás" ajánlást adott. A részvény 12 hónapos medián célára 330 dollár, ami 6,7%-kal magasabb az október 13-i 307,97 dolláros záróárnál a Reuters szerint.

