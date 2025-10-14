  • Megjelenítés
Esik a Goldman a gyorsjelentés után
Esik a Goldman a gyorsjelentés után

A Goldman Sachs jelentősen felülmúlta a harmadik negyedévre vonatkozó piaci várakozásokat, emelkedtek a tanácsadói díjaknak és az ügyfélvagyon-kezelésből származó bevételek. A gyorsjelentés után a befektetők 2 százalékos mínuszba vágták a bankot. 
A bank összességében 4,1 milliárd dolláros negyedéves nyereséget ért el, ami részvényenként 12,25 dollárt jelent, meghaladva az elemzők által várt 11,09 dolláros értéket.

A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)          13,85         14,25    -2,8%      12,70    9,1%
 EPS (USD)          12,25         11,09    10,5%        8,40    45,8%
 Forrás: Reuters, Portfolio         

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

  • Az amerikai nagybank befektetési banki díjai 42%-kal, 2,66 milliárd dollárra nőttek a szeptember 30-án zárult negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 14,3%-os növekedést.
  • A kiemelkedő eredményt elsősorban a tanácsadói díjak 60%-os emelkedése táplálta, miközben a kötvény- és részvénykibocsátásból származó bevételek is növekedtek. A Goldman előrejelzése a fúziók és tőzsdei bevezetések kiemelkedő évéről beigazolódott, ahogy a vállalatok újraindították korábban elhalasztott tranzakcióikat.
  • Az eszköz- és vagyonkezelési üzletág bevétele 17%-kal, 4,4 milliárd dollárra emelkedett, ami az idei év első negyedéves növekedése ebben a szegmensben. Ez rekordmagas kezelési díjakat, valamint a privátbanki és hitelezési bevételek növekedését tükrözi. A kezelés alatt álló eszközök értéke 3,45 billió dollárra nőtt, ami 12%-kal emelte a kezelési díjakat.
  • A kereskedési tevékenység is erős maradt: a részvénykereskedésből származó bevétel 7%-kal, 3,74 milliárd dollárra nőtt, míg a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedés 17%-kal, 3,47 milliárd dollárra emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

David Solomon vezérigazgató szerint

a negyedéves eredmények tükrözik ügyfélkapcsolataink erejét és stratégiai prioritásaink végrehajtására való összpontosításunkat egy javuló piaci környezetben.

Ugyanakkor Solomon hangsúlyozta, hogy továbbra is fókuszban tartják a kockázatkezelést, mivel a feltételek gyorsan változhatnak.

A Goldman részvényei több mint 37,4%-kal emelkedtek az év elejétől, ami a legjobb teljesítményt jelenti a nagy amerikai bankok között. A gyorsjelentés után ugyanakkor profitrealizálás kezdődött, a bank részvényei 2 százalékos esést mutatnak.

Forrás: Reuters

