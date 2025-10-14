Esik a Goldman a gyorsjelentés után

A bank összességében 4,1 milliárd dolláros negyedéves nyereséget ért el, ami részvényenként 12,25 dollárt jelent, meghaladva az elemzők által várt 11,09 dolláros értéket.
|A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|13,85
|14,25
|-2,8%
|12,70
|9,1%
|EPS (USD)
|12,25
|11,09
|10,5%
|8,40
|45,8%
|Forrás: Reuters, Portfolio
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- Az amerikai nagybank befektetési banki díjai 42%-kal, 2,66 milliárd dollárra nőttek a szeptember 30-án zárult negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 14,3%-os növekedést.
- A kiemelkedő eredményt elsősorban a tanácsadói díjak 60%-os emelkedése táplálta, miközben a kötvény- és részvénykibocsátásból származó bevételek is növekedtek. A Goldman előrejelzése a fúziók és tőzsdei bevezetések kiemelkedő évéről beigazolódott, ahogy a vállalatok újraindították korábban elhalasztott tranzakcióikat.
- Az eszköz- és vagyonkezelési üzletág bevétele 17%-kal, 4,4 milliárd dollárra emelkedett, ami az idei év első negyedéves növekedése ebben a szegmensben. Ez rekordmagas kezelési díjakat, valamint a privátbanki és hitelezési bevételek növekedését tükrözi. A kezelés alatt álló eszközök értéke 3,45 billió dollárra nőtt, ami 12%-kal emelte a kezelési díjakat.
- A kereskedési tevékenység is erős maradt: a részvénykereskedésből származó bevétel 7%-kal, 3,74 milliárd dollárra nőtt, míg a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedés 17%-kal, 3,47 milliárd dollárra emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
David Solomon vezérigazgató szerint
a negyedéves eredmények tükrözik ügyfélkapcsolataink erejét és stratégiai prioritásaink végrehajtására való összpontosításunkat egy javuló piaci környezetben.
Ugyanakkor Solomon hangsúlyozta, hogy továbbra is fókuszban tartják a kockázatkezelést, mivel a feltételek gyorsan változhatnak.
A Goldman részvényei több mint 37,4%-kal emelkedtek az év elejétől, ami a legjobb teljesítményt jelenti a nagy amerikai bankok között. A gyorsjelentés után ugyanakkor profitrealizálás kezdődött, a bank részvényei 2 százalékos esést mutatnak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kimondta a Kreml: nem maradt más választás, Oroszország folytatja a háborút
Szeretnének békés rendezést, de szerintük erre a másik fél nem hajlandó.
Trump kottájából játszanak a következő EU-csatlakozó ország politikusai, nagyon rossz vége lehet
A konfliktus elhúzódása késleltetheti az EU-ba történő belépést.
Itt a válasz az emberiség egyik legnagyobb dilemmájára: már nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni, hanem hogy hogyan
Életet már tudunk lehelni a területre.
Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után
Jól sikerült a harmadik negyedév.
Enyhén felülmúlta a várakozásokat a legnagyobb amerikai bank gyorsjelentése
Egyelőre stagnálást mutat a részvényárfolyam a nyitás előtt.
Ilyet régen láttunk az olaj áránál
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Kritikus időszak kezdődött, eldőlhet a piacok sorsa
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.