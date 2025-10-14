Megszólalt az Commerzbank korábbi vezére, neki se tetszik az UniCredit közeledése

Manfred Knof, a Commerzbank korábbi vezérigazgatója egy német lapnak adott interjúban kifejezte reményét, hogy a német pénzintézet független marad az olasz UniCredit összefonódási próbálkozásai ellenére is - írja a Reuters.

Knof akkor volt a Commerzbank vezérigazgatója, amikor az UniCredit tavaly elkezdte kiépíteni jelentős részesedését a német bankban, és tárgyalásokat sürgetett az összefonódás felgyorsítáára. Később átadta helyét utódjának, Bettina Orloppnak, miközben a bank folytatta önálló stratégiáját.

"Szorítok a Commerzbanknak, hogy független maradjon. Sok verejtéket és energiát fektettem az intézmény átszervezésébe.

Ráadásul részvényesként továbbra is kötődöm a bankhoz

- nyilatkozta Knof a német Handelsblatt kedden megjelent interjújában.

Knof vezetése alatt a Commerzbank jelentős leépítésen ment keresztül, az olasz bank ambiciózus egyesülési törekvése pedig újabb átfogó átalakítást indított el Németország második legnagyobb hitelintézeténél.

Az UniCredit jelenleg 26%-os tulajdonrésszel rendelkezik a Commerzbankban, és további 3%-ot birtokol derivatívákon keresztül.

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója korábban az egyesülés előnyei mellett érvelt, és a múlt hónapban kijelentette, reméli, hogy "a Commerzbank idővel belátja ennek előnyeit".

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance