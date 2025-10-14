MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank és a K&H Bank után már a Raiffeisen, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínálatában is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek - közölte a jegybank.

Az MNB közleménye szerint ezzel már hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára.

A jegybank szerint a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A termék bevezetésének a hátteréről nemrég Kurali Zoltán alelnök is beszélt:

A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően.

Az új termék már hét nagybank fiókjaiban elérhető: az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank, a K&H Bank, a Raffeisen Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank fiókjaiban is megtalálhatják a beruházni vágyó kis- és középvállalkozások.

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat.

A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk és az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján elérhető.

