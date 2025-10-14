Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai

A bankok már eddig is jelentős győzelmeket könyvelhettek el, beleértve a banki felügyeleti vizsgálatok és a bizalmas fegyelmi értesítések visszaszorítását, valamint a bankfúziókkal kapcsolatos barátságosabb hozzáállást, most azonban további enyhítések léphetnek életben.
A hatóságok ugyanis:
- várhatóan csökkentik a tőkeáttételi korlátokat,
- mérséklik a kockázatos globális bankokra kivetett tőkepótlékot,
- és átalakítják azokat az éves teszteket, amelyek azt mérik, hogy a hitelezők képesek-e ellenállni egy gazdasági sokknak.
Határozottan úgy gondolom, hogy a szabályozási irány jelentősen javítja versenyképességünket"
- nyilatkozta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója.
Várakozásai szerint még idén és 2026 első felében egy sokkal tisztább képet kaphatnak a szabályozási kérdésekről.
Elmondása szerint,
ha a tőkepuffereiket csökkentenék, a Goldman átcsoportosíthatná erőforrásait a növekedési területekre.
Mark Mason, a Citigroup pénzügyi igazgatója közölte, hogy a bank csökkenteni fogja tőkecélját a Fed legutóbbi éves stressztesztjének eredményei után. Figyelemmel kísérik, hogyan alakulnak más szabályok, beleértve az úgynevezett Bázel "Endgame" standardokat, amelyek példátlan iparági ellenállást váltottak ki.
Nagyon jónak tartom a bank és az iparág pénzügyi stabilitását - jól tőkésítettek vagyunk, nagyon erős mérleggel rendelkezünk"
- mondta Mason, majd hozzátette, hogy "A szabályozási környezet láthatóan jó irányba halad, átfogóbban vizsgálják a tőkekövetelményeket"
A JPMorgan Chase, az ország legnagyobb hitelezője közölte, hogy bár még lehetnek technikai nézeteltérései a szabályozókkal a szabályok kalibrálásával kapcsolatban, üdvözli az adminisztráció eddigi intézkedéseinek hangvételét és ütemét.
Az érintett ügynökségek jól együttműködnek, így bizakodóak vagyunk"
- mondta Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója az elemzőknek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Valóságos alkoholkatasztrófa zajlik az EU-ban
Aggasztó jelenségre hívtak fel a figyelmet a WHO.
"Bitcoin Jézust" 50 millió dollárra büntették adócsalás miatt
Megegyeztek a bírósággal.
Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint
Premier: itt az új külpolitikai videós podcastünk, a kéthetente jelentkező Global Insight első része.
Megszólalt a Fed elnöke: hamarosan vége a mennyiségi szigorításnak
A kamatokkal kapcsolatban nem adott túl sok információt.
Fellázadt egy egész nemzedék, és elkergette a gyűlölt elnököt – Sorra dönti meg a kormányokat a Z generáció
Madagaszkáron a tüntetők győztek, most a hadsereg kezében van a hatalom.
Hét éve nem történt ilyen a Boeignél
Felpörgött a gyártás.
Milliárdos kriptovaluta-csalás: rabszolgaként tartott emberekkel követték el a történelem egyik legnagyobb befektetési átverését
15 milliárd dollárnyi bitcoin foglaltak le a szervezet vezetőjétől.
Az AI-forradalom miatt ezrek kerülhetnek utcára az egyik legnagyobb ameriaki banknál
Lassítják a munkaerő-felvételt is.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!