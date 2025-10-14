Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai

Az amerikai bankok vezetői bizakodóak, hogy a Trump-adminisztráció enyhíteni fogja a tőkekövetelményeket, ami jelentős fordulatot jelent a Biden-kormányzat szigorúbb szabályozási javaslataihoz képest.

A bankok már eddig is jelentős győzelmeket könyvelhettek el, beleértve a banki felügyeleti vizsgálatok és a bizalmas fegyelmi értesítések visszaszorítását, valamint a bankfúziókkal kapcsolatos barátságosabb hozzáállást, most azonban további enyhítések léphetnek életben.

A hatóságok ugyanis:

várhatóan csökkentik a tőkeáttételi korlátokat,

mérséklik a kockázatos globális bankokra kivetett tőkepótlékot,

és átalakítják azokat az éves teszteket, amelyek azt mérik, hogy a hitelezők képesek-e ellenállni egy gazdasági sokknak.

Határozottan úgy gondolom, hogy a szabályozási irány jelentősen javítja versenyképességünket"

- nyilatkozta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója.

Várakozásai szerint még idén és 2026 első felében egy sokkal tisztább képet kaphatnak a szabályozási kérdésekről.

Elmondása szerint,

ha a tőkepuffereiket csökkentenék, a Goldman átcsoportosíthatná erőforrásait a növekedési területekre.

Mark Mason, a Citigroup pénzügyi igazgatója közölte, hogy a bank csökkenteni fogja tőkecélját a Fed legutóbbi éves stressztesztjének eredményei után. Figyelemmel kísérik, hogyan alakulnak más szabályok, beleértve az úgynevezett Bázel "Endgame" standardokat, amelyek példátlan iparági ellenállást váltottak ki.

Nagyon jónak tartom a bank és az iparág pénzügyi stabilitását - jól tőkésítettek vagyunk, nagyon erős mérleggel rendelkezünk"

- mondta Mason, majd hozzátette, hogy "A szabályozási környezet láthatóan jó irányba halad, átfogóbban vizsgálják a tőkekövetelményeket"

A JPMorgan Chase, az ország legnagyobb hitelezője közölte, hogy bár még lehetnek technikai nézeteltérései a szabályozókkal a szabályok kalibrálásával kapcsolatban, üdvözli az adminisztráció eddigi intézkedéseinek hangvételét és ütemét.

Az érintett ügynökségek jól együttműködnek, így bizakodóak vagyunk"

- mondta Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója az elemzőknek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images