  • Megjelenítés
Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai
Bank

Nagy ajándékkal készülnek Trumpék, örülhetnek a Wall Street óriásai

Portfolio
Az amerikai bankok vezetői bizakodóak, hogy a Trump-adminisztráció enyhíteni fogja a tőkekövetelményeket, ami jelentős fordulatot jelent a Biden-kormányzat szigorúbb szabályozási javaslataihoz képest.

A bankok már eddig is jelentős győzelmeket könyvelhettek el, beleértve a banki felügyeleti vizsgálatok és a bizalmas fegyelmi értesítések visszaszorítását, valamint a bankfúziókkal kapcsolatos barátságosabb hozzáállást, most azonban további enyhítések léphetnek életben.

A hatóságok ugyanis:

  • várhatóan csökkentik a tőkeáttételi korlátokat,
  • mérséklik a kockázatos globális bankokra kivetett tőkepótlékot,
  • és átalakítják azokat az éves teszteket, amelyek azt mérik, hogy a hitelezők képesek-e ellenállni egy gazdasági sokknak.

Határozottan úgy gondolom, hogy a szabályozási irány jelentősen javítja versenyképességünket"

- nyilatkozta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója.

Várakozásai szerint még idén és 2026 első felében egy sokkal tisztább képet kaphatnak a szabályozási kérdésekről.

Elmondása szerint,

ha a tőkepuffereiket csökkentenék, a Goldman átcsoportosíthatná erőforrásait a növekedési területekre.

Mark Mason, a Citigroup pénzügyi igazgatója közölte, hogy a bank csökkenteni fogja tőkecélját a Fed legutóbbi éves stressztesztjének eredményei után. Figyelemmel kísérik, hogyan alakulnak más szabályok, beleértve az úgynevezett Bázel "Endgame" standardokat, amelyek példátlan iparági ellenállást váltottak ki.

Nagyon jónak tartom a bank és az iparág pénzügyi stabilitását - jól tőkésítettek vagyunk, nagyon erős mérleggel rendelkezünk"

- mondta Mason, majd hozzátette, hogy "A szabályozási környezet láthatóan jó irányba halad, átfogóbban vizsgálják a tőkekövetelményeket"

A JPMorgan Chase, az ország legnagyobb hitelezője közölte, hogy bár még lehetnek technikai nézeteltérései a szabályozókkal a szabályok kalibrálásával kapcsolatban, üdvözli az adminisztráció eddigi intézkedéseinek hangvételét és ütemét.

Az érintett ügynökségek jól együttműködnek, így bizakodóak vagyunk"

- mondta Jeremy Barnum, a JPMorgan pénzügyi igazgatója az elemzőknek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages Goldman Sachs-építészet-épület-felhőkarcoló-ingatlan-iroda-irodaház-modern-toronyház-üveg-város
Bank
Az AI-forradalom miatt ezrek kerülhetnek utcára az egyik legnagyobb ameriaki banknál
Pénzcentrum
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility