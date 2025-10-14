  • Megjelenítés
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét
Nagyszabású finanszírozási tervet jelentett be a JP Morgan, Amerika nemzetbiztonsága a tét

A JPMorgan Chase 10 milliárd dolláros tőkebefektetést jelentett be a nemzetbiztonsági szempontból kritikus amerikai vállalatokba egy átfogó, a bank korábbi tervéhez képest 50%-kal megemelt, 1500 milliárd dolláros finanszírozási kezdeményezés részeként - írja a Reuters.

A pénzintézet hétfőn bejelentett, tízéves programja a védelmi, energetikai és feldolgozóiőari szektorokra összpontosít, amelyek kulcsfontosságúak az amerikai gazdaság növekedése szempontjából.

A bejelentés hatására a legnagyobb amerikai bank részvényei több mint 2 százalékkal emelkedtek.

A JPMorgan közölte, hogy a 10 milliárd dollárt közvetlen tőkebefektetéseken és kockázati tőkén keresztül fogja kihelyezni. Jamie Dimon vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés teljes mértékben üzleti alapú, nem pedig jótékonysági jellegű, és nem a Trump-adminisztráció nyomására született.

Fájdalmasan nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesült Államok túlságosan függővé vált a kritikus ásványok, termékek és gyártás megbízhatatlan forrásaitól – amelyek mind elengedhetetlenek nemzetbiztonságunk szempontjából

- fogalmazott Dimon egy korábbi közleményben. A bank új "biztonsági és ellenállóképességi kezdeményezése" négy stratégiai szektorra összpontosít:

  • ellátási lánc és gyártás;
  • védelmi és űripar;
  • energiafüggetlenség; valamint
  • élvonalbeli technológiák, mint a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika.

A JPMorgan korábban már tervezett mintegy 1000 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújtani az elkövetkező évtizedben ezeknek az iparágaknak, de

most 50 százalékkal növeli ezt az összeget.

A bank a négy fő befektetési területet 27 alszektorra osztotta, a hajógyártástól és nukleáris energiától kezdve a nanoanyagokig és a biztonságos kommunikációig.

A program részeként a pénzintézet külső tanácsadó testületet hoz létre köz- és magánszektorbeli vezetőkből, valamint bankárokat és befektetési szakembereket vesz fel. Emellett bővíti az ellátási láncok sebezhetőségével és az új technológiákkal kapcsolatos kutatásait a nemrég létrehozott Geopolitikai Központján keresztül.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

