Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

A londoni székhelyű digitális pénzügyi vállalat 2024-ben már kapott egy korlátozott banki engedélyt Nagy-Britanniában, ami fontos lépés volt a tőzsdei bevezetés felé vezető úton.

A Financial Times jelentése szerint a Bank of England tisztviselői garanciákat kérnek a Revoluttól arra vonatkozóan, hogy

kockázatkezelési infrastruktúráját összhangba hozza ambiciózus nemzetközi terjeszkedési terveivel.

A brit bankfelügyeleti hatóság, a Prudential Regulation Authority jelenleg a Revolut ellenőrzési rendszereinek megbízhatóságát vizsgálja mind az Egyesült Királyságban, mind nemzetközi szinten, mielőtt megadná a teljes körű banki működési engedélyt.

Nik Storonsky, a Revolut vezérigazgatója és társalapítója szeptemberben kijelentette, hogy legfőbb prioritása a brit banki engedély megszerzése - egy már évek óta tartó folyamat -, hogy átirányíthassák az ügyfeleket az új bankba és hitelterméket kínálhassanak nekik. A vállalat vezetői remélik, hogy még idén megkapják a végleges engedélyt.

Portfolio Banking Technology 2025 A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ