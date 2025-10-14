  • Megjelenítés
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut
Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

A brit szabályozó hatóságok aggályai miatt késik a Revolut teljes körű banki engedélyének megszerzése az Egyesült Királyságban, mivel kérdéses, hogy a cég kockázatkezelési rendszere lépést tud-e tartani a gyors nemzetközi terjeszkedéssel. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A londoni székhelyű digitális pénzügyi vállalat 2024-ben már kapott egy korlátozott banki engedélyt Nagy-Britanniában, ami fontos lépés volt a tőzsdei bevezetés felé vezető úton.

A Financial Times jelentése szerint a Bank of England tisztviselői garanciákat kérnek a Revoluttól arra vonatkozóan, hogy

kockázatkezelési infrastruktúráját összhangba hozza ambiciózus nemzetközi terjeszkedési terveivel.

A brit bankfelügyeleti hatóság, a Prudential Regulation Authority jelenleg a Revolut ellenőrzési rendszereinek megbízhatóságát vizsgálja mind az Egyesült Királyságban, mind nemzetközi szinten, mielőtt megadná a teljes körű banki működési engedélyt.

Nik Storonsky, a Revolut vezérigazgatója és társalapítója szeptemberben kijelentette, hogy legfőbb prioritása a brit banki engedély megszerzése - egy már évek óta tartó folyamat -, hogy átirányíthassák az ügyfeleket az új bankba és hitelterméket kínálhassanak nekik. A vállalat vezetői remélik, hogy még idén megkapják a végleges engedélyt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

