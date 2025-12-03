A surranópályán csapott le a magyarok állampapírpénzére egy maroknyi élelmes biztosító

Csaknem húsz éve nem áramlott annyi friss pénz a magyar életbiztosításokba, mint az elmúlt egy évben. Egyszerre két tényező magyarázza a meglepő nominális rekordot: 1. a biztosítók extraprofitadójának a kedvező változása, amely visszaadta egyes életbiztosítási termékek nyereségtartalmát, 2. az év első felében csúcsot döntő, de még szeptemberben is jelentős állampapír-kamatkifizetések, amelyek gyakran ugyanannál a szolgáltatónál találtak új helyet maguknak a biztosításokban. Utánajártunk, mely termékek és biztosítók tudtak a legnagyobb hasznot húzni ebből.

Meglepően jól teljesítenek idén az életbiztosítások a tőkebeáramlás szempontjából. A lakosság megtakarításait sorrendbe állítva az látjuk, hogy a befektetési jegyek, a folyószámlabetét és a készpénz után ez a megtakarítási forma volt a legsikeresebb az év első három negyedévében:

nettó 219 milliárd forint áramlott az életbiztosításokba,

felülmúlva ezzel a tőzsdei részvényeket, a nyugdíjpénztárakat és a lekötött betéteket is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nyugdíjpénztári állományból 78 milliárd forintnyi lakáscélú kifizetés teljesült ezen időszakban, és az is, hogy az életbiztosítási tartalékok nem pusztán megtakarítási, hanem kockázati (haláleseti) célokat is szolgálnak.