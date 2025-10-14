Örülhetnek a Citigroup részvényesei a gyorsjelentésnek

1% feletti emelkedést mutatnak a Citigroup részvényei a nyitás előtti kereskedésben, miután sikerült felülmúlnia a banknak a harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat, és minden üzletágban rekordbevételt ért el a bankcsoport.

Az egy részvényre jutó ereredmény 8,1%-kal, a bevétel 4,3%-kal múlta felül az elemzői várakozásokat, és az egy évvel korábbi teljesítményén is jelentősen javított a bank, különösen az egy részvényre jutó eredmény szempontjából.

A Citigroup minden üzletágában rekordárbevételt ért el a harmadik negyedévben, ami 16%-os nyereségnövekedést eredményezett, annak ellenére, hogy a mexikói leányvállalatában lévő 25%-os részesedés eladása 726 millió dolláros veszteséget okozott – írja a Reuters.

A társaság materiális sajáttőke-arányos megtérülése (ROTCE) 8% volt a negyedévben és 8,6% az év eddigi részében, ami jócskán

elmarad most még a Jane Fraser vezérigazgató által a következő évre kitűzött 10-11%-os céltól.

A társaság

banking üzletágának bevétele 31,3%-kal 2,1 milliárd dollárra nőtt, ami a legnagyobb növekedés az öt divízió közül.

a piaci bevételek 16,7%-kal 5,6 milliárd dollárra emelkedtek a negyedévben, amit elsősorban a kötvénypiaci teljesítmény segített,

szolgáltatási, vagyonkezelési és lakossági üzletágainak a bevételei 6% és 10% közötti mértékben növekedtek.

A globális üzletkötések száma 2025 első kilenc hónapjában megugrott, amit a nagy tranzakciók számának erőteljes növekedése hajtott. A globális fúziók és felvásárlások értéke 1260 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben, ami 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Citigroup részvényei 2025-ben eddig 36,5%-kal emelkedtek, szemben a JPMorgan 28,5%-os és a Wells Fargo 12,4%-os növekedésével. A KBW bankindex az év elejétől kezdve közel 15%-kal erősödött.

