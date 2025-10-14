Rohamot indítottak a magyar vállalkozások a fix 3%-os hitel miatt

54 milliárdos rohamot hozott az első hét, „berúgta az ajtót a fix 3%-os vállalkozói hitel” – közölte az NGM államtitkára.

Október 6-a, hétfő óta nemcsak a beruházási, hanem az eddig 4,5%-os kamatozású likviditási célú hitelek kamatát is 3%-ra csökkentette a kormány a Széchenyi Kártya Programban.

Berobbant az érdeklődés a fix 3%-os vállalkozói hitelek iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje – közölte Facebook-oldalán Szabados Richárd (címlapképünkön). A részletekre térve azt írta, október 10-ig

több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt 54 milliárd forint értékben, ez már a szeptemberi rekordhónap volumenének közel felét jelenti

mindössze egy hét alatt. A tavalyi év azonos időszakához képest a növekedés még látványosabb: a 2024 októberében beadott igénylések kétharmada idén már mostanáig beérkezett, miközben a hiteligénylések összegében a tavaly októberi teljesítmény közel 75 százaléka már teljesült.

Szabados Richárdot a hónap elején bejelentett döntés hátteréről és kiadási vonzatairól, a hiteltermékek módosításának a részleteiről és a program területi különbségeiről is kérdeztük alábbi interjúnkban:

