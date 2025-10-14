Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után

A Wells Fargo az idei harmadik negyedévben 21,4 milliárd dolláros bevételt és 1,66 dolláros egy részvényre jutó eredmény ért el, mindkét fő szám meghaladta az elemzői várakozásokat. A bank részvényeinek árfolyama nem sokkal a gyorsjelentés után közel 2 százalékos pluszba ugrott.

Az amerikai nagybank az egy évvel korábbinál több mint 5 százalékkal magasabb, 21,4 milliárd dolláros bevételről jelentett a harmadik negyedévben. A nettó kamatbevétel növekedése és a díj- és jutalékbevételek bővülése egyaránt hozzájárult a bevételnövekedéshez.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 21,40 21,16 1,1% 20,37 5,1% EPS (USD) 1,66 1,55 7,4% 1,52 9,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank egy részvényre jutó nyeresége az előző évit közel 10%-kal haladta meg, ezzel meglepve az elemzőket is.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A bank az elmúlt három év legnagyobb negyedéves hitelnövekedését könyvelhette el, jelentősen bővítve a mérlegét. A javuló hitelteljesítmény is kedvezően hatott a pénzügyi eredményekre.

A Wells Fargo optimista a jövőbeli kilátásokat illetően, amit az amerikai gazdaság ellenálló képességére alapoz. A vállalat kiemelte a betéti és hitelkártyás költések folyamatos növekedését, és bizakodó a hosszú távú növekedési lehetőségeket illetően.

Charlie Sharf vezérigazgató a bank közleménye szerint kifejtette:

A bevételek a magasabb nettó kamatbevétel és a díjalapú bevételek erőteljes, széles körű növekedése révén nőttek mind a fogyasztói, mind a kereskedelmi üzletágakban. A harmadik negyedévben jelentős mennyiségű tőkét juttattunk vissza részvényeseinknek, többek között 12,5%-kal növeltük törzsrészvényeink osztalékát, és 6,1 milliárd dollár értékben vásároltunk vissza törzsrészvényeket.

Az elemzők többsége pozitívan értékeli a bankot: 16 elemző "erős vétel" vagy "vétel", 10 pedig "tartás" ajánlást adott, miközben egyetlen "eladás" vagy "erős eladás" ajánlás sem született. A Wells Fargo részvényeinek 12 hónapos medián célára 90 dollár, ami körülbelül 12,3 százalékkal magasabb az október 13-i 78,92 dolláros záróárnál. A részvény jelenleg a következő 12 havi várható eredmény 12-szeresén forog, szemben a három hónappal ezelőtti 13-szoros P/E rátával.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

