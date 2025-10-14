Veszik a Wells Fargót a gyorsjelentés után

Az amerikai nagybank az egy évvel korábbinál több mint 5 százalékkal magasabb, 21,4 milliárd dolláros bevételről jelentett a harmadik negyedévben. A nettó kamatbevétel növekedése és a díj- és jutalékbevételek bővülése egyaránt hozzájárult a bevételnövekedéshez.
|A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|21,40
|21,16
|1,1%
|20,37
|5,1%
|EPS (USD)
|1,66
|1,55
|7,4%
|1,52
|9,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank egy részvényre jutó nyeresége az előző évit közel 10%-kal haladta meg, ezzel meglepve az elemzőket is.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A bank az elmúlt három év legnagyobb negyedéves hitelnövekedését könyvelhette el, jelentősen bővítve a mérlegét. A javuló hitelteljesítmény is kedvezően hatott a pénzügyi eredményekre.
- A bank CET1 tőkemegfelelési mutatója 11 százalékot tett ki, míg a hitelezési veszteségekre képzett céltartalék 681 millió dollár volt. A sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 12,8 százalékot ért el.
- A Wells Fargo optimista a jövőbeli kilátásokat illetően, amit az amerikai gazdaság ellenálló képességére alapoz. A vállalat kiemelte a betéti és hitelkártyás költések folyamatos növekedését, és bizakodó a hosszú távú növekedési lehetőségeket illetően.
Charlie Sharf vezérigazgató a bank közleménye szerint kifejtette:
A bevételek a magasabb nettó kamatbevétel és a díjalapú bevételek erőteljes, széles körű növekedése révén nőttek mind a fogyasztói, mind a kereskedelmi üzletágakban. A harmadik negyedévben jelentős mennyiségű tőkét juttattunk vissza részvényeseinknek, többek között 12,5%-kal növeltük törzsrészvényeink osztalékát, és 6,1 milliárd dollár értékben vásároltunk vissza törzsrészvényeket.
Az elemzők többsége pozitívan értékeli a bankot: 16 elemző "erős vétel" vagy "vétel", 10 pedig "tartás" ajánlást adott, miközben egyetlen "eladás" vagy "erős eladás" ajánlás sem született. A Wells Fargo részvényeinek 12 hónapos medián célára 90 dollár, ami körülbelül 12,3 százalékkal magasabb az október 13-i 78,92 dolláros záróárnál. A részvény jelenleg a következő 12 havi várható eredmény 12-szeresén forog, szemben a három hónappal ezelőtti 13-szoros P/E rátával.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
