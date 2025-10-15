  • Megjelenítés
Az MBH-hoz igazolt a Giro előző vezére
Bank

Az MBH-hoz igazolt a Giro előző vezére

Portfolio
Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro előző vezérigazgatója, az MBH Banknál folytatja karrierjét - derül ki a LinkedInen közzétett posztból. A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Selmeczi-Kovács Zsolt ex-Giro vezér 10 évig vezette a céget. Irányítása alatt vezette be a Giro az MNB-vel és a teljes bankszektorral közösen a belföldi pénzügyi infrastruktúra modern "alapkövét", az Azonnali Fizetési Rendszert. Mint a LinkedInen megjelent posztból kiderült,

a szakember az MBH Banknál "Fizetési Megoldások Igazgatóként" folytatja karrierjét.

A hazai pénzügyi infrastruktúra egyik legfontosabb részét, többek között a napközbeni és az azonnali átutalási rendszert is üzemeltető Giro az MNB tulajdonában van. Az új jegybankelnök, Varga Mihály tavasszal vette át Matolcsy György helyét az MNB élén, és megérkezésekor új vezetőt nevezett ki a társaság élére Oláh Gábor személyében.

Portfolio Banking Technology 2025
A fizetési piac újdonságairól szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: AKOS STILLER

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
digitális világ banking technology konferencia digitalizáció
Bank
Sebők, Vinnai, Izer, Lóska - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!
Pénzcentrum
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility