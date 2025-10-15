Az MBH-hoz igazolt a Giro előző vezére

Selmeczi-Kovács Zsolt ex-Giro vezér 10 évig vezette a céget. Irányítása alatt vezette be a Giro az MNB-vel és a teljes bankszektorral közösen a belföldi pénzügyi infrastruktúra modern "alapkövét", az Azonnali Fizetési Rendszert. Mint a LinkedInen megjelent posztból kiderült,

a szakember az MBH Banknál "Fizetési Megoldások Igazgatóként" folytatja karrierjét.

A hazai pénzügyi infrastruktúra egyik legfontosabb részét, többek között a napközbeni és az azonnali átutalási rendszert is üzemeltető Giro az MNB tulajdonában van. Az új jegybankelnök, Varga Mihály tavasszal vette át Matolcsy György helyét az MNB élén, és megérkezésekor új vezetőt nevezett ki a társaság élére Oláh Gábor személyében.

