Bankolás havidíj nélkül? - Mutatjuk Magyarország ingyenes bankszámláit

OTP Top – új ügyfeleknek
Az egyik ingyenes számlacsomag a bankváltókat célozza meg. Ha az ügyfélnek nem volt OTP számlája a bankszámlanyitást megelőző 3 hónapban, akkor a számlavezetési díjon felül a bankkártya is ingyenes lesz. Emellett pedig havi 400 000 forint értékig díjmentesen utalhatunk, és a csoportos beszedések is 60 000 forintig ingyenesek.
Milyen feltételekkel lehet ezt a számlát igénybe venni? A már említett feltételen kívül (a számlanyitást megelőző 3 hónapban nem volt OTP számla), még havi 150 000 forint jóváírás is szükséges a számlára.
Mi történik az ingyenes év után? A bank a tranzakciótörténet alapján kiszámolja, hogy az OTP Top vagy az OTP Standard csomag a megfelelőbb nekünk. Ha sokat utalunk, akkor maradunk az OTP Top csomagban, amelyben havi 1 499 forintért 400 000 forintig utalhatunk ingyenesen. Ha pedig kevesebbet, akkor a havi 449 Ft havidíjú OTP Standard csomagba kerülünk, amelyben a havi utalási limitünk 100 000 forint lesz.
OTP Go – A junior számla után
Az OTP Bank másik ingyenes számlacsomagja 18 és 28 év közötti fiataloknak szól. Nekik a Top-hoz hasonlóan ingyenes a számlavezetés és első évben a kártyahasználat is, illetve havi 100 000 forintig ingyenesen is utalhatunk. A számlavezetés az az ügyfél 28-ik szülinapjáig ingyenes lesz, a kártyahasználat viszont csak évi 1 200 000 forint fölötti kártyás költés esetében lesz díjmentes.
Egyéb változások
A két új bankszámla mellett más változás is van a bank ügyfelek számára. Aki a Bázis L vagy M számlacsomagba tartozik, automatikusan az új OTP Top csomagba kerül át, így alacsonyabb havidíj mellett lesz jogosult több kedvezményre. A Bázis S és Bázis csomagba tartozó ügyfelek pedig az OTP Standard csomagba kerülnek át, feltéve ha be van kapcsolva a havi 100 000 forint online utalási kedvezmény.
Nem csak az OTP Banknál van ingyenes bankszámla
Számlaváltásban gondolkozóknak jó hír, hogy több ajánlat is van jelenleg, amellyel ingyenessé tehetjük a bankolást.
Az Erste Bank Privilégium 2.0 Partner számlacsomagja 3 évig ingyenes, amibe beleértendő a számlavezetés, a kártyakibocsátás és használat, illetve az utalás is, és ezen felül még a számlanyitáskor 30 000 forint jóváírásra is jogosultak lehetünk. A számlacsomag igénylésének feltétele, hogy havonta minimum 225 000 forint érkezzen a számlára.
A CIB Banknak kettő ingyenes csomagja van: az ECO és az ECO Plusz. Amint nevük is sugallja, hasonló a kettő csomag: ingyenes számlavezetést és kártyahasználatot biztosítanak, illetve az online utalás is díjmentes. Az ingyenesség az ECO esetében 2 évig, míg a Plusz esetében 5 évig tart. A feltételek között azonban vannak eltérések: míg az ECO számla havi 193 382 forint jóváírást igényel, addig az ECO Plusz havi 450 000 forintot. Ezen felül az ECO számla egy 30 000 forintos jóváírással is csábítja a leendő ügyfeleket.
Az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla esetében a számlavezetés 2 évig ingyenes, míg a kártyahasználat az első év után 5 197 forintba kerül az ügyfélnek. Ahogyan az előbbi számláknál, úgy itt is ingyenes az utalás, és számlanyitáskor 30 000 forint jóváírásra is szert tehetünk.
A Raiffeisen Bank Premum Banking számlája az előbbi ajánlatokkal ellentétben időkorlát nélkül biztosít ingyenességet, ha a feltételeket teljesítjük. A csomaghoz elvárás havi 400 000 forint egyösszegű jóváírás, a kártyahasználat pedig az első év után akkor lesz díjmentes, ha a díjszámítást megelőző évben legalább 1 500 000 értékű kártyás vásárlásunk volt. A csomag ingyenes számlavezetést és utalást biztosít, illetve új ügyfelek számára 30 000 forint jóváírás is elérhető.
Bankszámlát váltani nehéz, de ha rávesszük magunkat, akkor akár tízezreket is spórolhatunk évente.
Címlapkép forrása: Shutterstock
