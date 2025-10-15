  • Megjelenítés
Ezekkel az újabb álcákkal lopják a magyarok pénzét
Ezekkel az újabb álcákkal lopják a magyarok pénzét

Az elmúlt egy évben 7,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90 százalékát ki tudta szűrni - közölte a bank.  A csalások témájáról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is.

A bűnözők rendre új módszerekkel próbálkoznak, legújabban

befektetési tanácsadónak, rendőrnek, sőt, a KiberPajzs munkatársának adják ki magukat.

A hazai bankok egyre eredményesebben tudják azonosítani és megakadályozni azokat a próbálkozásokat, amikor a bűnözők akár a saját gépükről, akár távoli eléréssel, az ügyfél eszközéről férnek hozzá annak netbankjához – a szokatlan tranzakciók észlelésében és meggátolásában a pénzintézeteket július óta a GIRO Zrt. által működtetett központi visszaélésszűrő rendszer is segíti. A témáról kiemelt helyen lesz szó a Portfolio november 4-ei Banking Technology konferenciáján is.

Az Erste – szerződött, külső partnere segítségével lekapcsolja az adathalász oldalakat. Csak az idei harmadik negyedévben 29, míg január óta összesen 172, az Erste nevéhez köthető adathalász oldalt távolítottak el ennek köszönhetően az internetről.

Most az egyik leggyakoribb módszer a befektetéses csalás: a magukat tanácsadónak kiadó bűnözők kezdetben kisebb, majd egyre nagyobb összegek befektetésére veszik rá áldozataikat, akik nem ritkán hamis weboldalakon „követhetik”, hogyan gyarapodik a pénzük.

Továbbra is sok a telefonos visszaélés, ám míg korábban főleg a bankok, jelenleg inkább a Magyar Nemzeti Bank, a rendőrség, sőt, a KiberPajzs nevében telefonálnak a csalók, akik arra igyekeznek rávenni az ügyfelet, hogy a „támadás alatt lévő” számlájáról egy „biztonságos” bankszámlára utalja át a pénzét.

A bűnözők gyakran már arra is felkészítik az áldozatot, mit mondjon a bank munkatársának, ha az a gyanús tranzakció felől érdeklődik. A telefonos, jegybank vagy a rendőrség nevével visszaélő csalásoknál elhitetik az ügyféllel, hogy bankjánál valaki összejátszik a bűnözőkkel, benne a bankszámlája elleni támadásban, ezért ne mondja el a pénzintézet munkatársának, hogy a „rendőrség” utasítására utalta el a pénzét. A befektetéses csalások esetében gyakran mondják az ügyfélnek, hazudja azt, hogy ez tervezett utazáshoz kapcsolódón utal külföldre, például Ciprusra.

